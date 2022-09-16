4.25 تريليون دولار.. القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية فِيْ أسبوع

أعلن صندوق النقد العربي أن القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4،256 تريليون دولار نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الصندوق، فِيْ النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي تراقب 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنحو 4.8 مليار دولار إلَّى 568.7 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي.

القيمة السوقية لبقية البورصات

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي بلغت 152.69 مليار دولار، فِيْ حين بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 2.95 تريليون دولار، وبورصة قطر 197.6 مليار دولار، والبورصة الكويتية 146.7 مليار دولار، ومسقط. وسوق الأوراق المالية 60.5 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 58.5 مليار دولار، والبورصة المصرية 36.36 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.77 مليار دولار.

نهاية أغسطس

وقدر صندوق النقد العربي القيمة السوقية للبورصات العربية بنحو 4.356 تريليون دولار نهاية تعاملات أغسطس الماضي.

وأوضح الصندوق، فِيْ النشرة الشهرية لأسواق رأس المال العربية التي تراقب 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لبورصة أبوظبي ارتفعت بنحو 20.25 مليار دولار من 548.8 مليار دولار فِيْ نهاية يوليو إلَّى 569.1 مليار دولار. فِيْ نهاية أغسطس الماضي، كَمْا ارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي. بقيمة 2.86 مليار دولار، من 152.23 مليار دولار إلَّى 155.1 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية “تداول” 3.04 تريليون دولار، وبورصة قطر 205.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 149.6 مليار دولار، وسوق مسقط 60.4 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 59.3 مليار دولار، والبورصة المصرية 35.6 مليار دولار، وسوق البحرين للأوراق المالية 30.6 مليار دولار.