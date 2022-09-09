4.35 تريليون دولار القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية

وقدر صندوق النقد العربي القيمة السوقية للبورصات العربية بنحو 4.356 تريليون دولار نهاية تعاملات أغسطس الماضي.

وذكر الصندوق فِيْ النشرة الشهرية لأسواق رأس المال العربية التي تراقب 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنحو 20.25 مليار دولار من 548.8 مليار دولار فِيْ نهاية يوليو إلَّى 569.1 مليار دولار فِيْ نهاية شهر يوليو. أغسطس الماضي.

دبي والمملكة العربية السعودية

ذكرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت بمقدار 2.86 مليار دولار من 152.23 مليار دولار إلَّى 155.1 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية “تداول” 3.04 تريليون دولار، وبورصة قطر 205.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 149.6 مليار دولار، وسوق مسقط 60.4 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 59.3 مليار دولار، والبورصة المصرية 35.6 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.6 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.5 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.35 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 1.52 مليار دولار.

0.18٪ زيادة

وبينت النشرة أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية أنهى تعاملات شهر أغسطس الماضي مرتفعا بنسبة 0.18٪، ليصل إلَّى حوالي 498.29 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل فِيْ نهاية يوليو 2022، حيث سجلت معظم مؤشرات الأداء العربية. وشهدت البورصات ارتفاعا تماشيا مع حالة التحسن التي شهدتها مؤشرات أداء معظم مؤشرات الأداء. الأسواق العربية، ومؤشرات الأداء لعدد من الأسواق الناشئة.

وأشارت النشرة إلَّى أن التحسن المسجل فِيْ مؤشرات الأداء لعدد من البورصات العربية يعكس عددا من المحفزات الإيجابية لأداء هذه الأسواق، ومنها استمرار مساعي عدد من البورصات العربية لزيادة عمق الأسواق. ورفع معدلات التداول وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة فِيْ منصات التداول الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الحرف

وأشار التقرير إلَّى أنه من حيث قيمة التداول فِيْ البورصات العربية، فقد شهد ارتفاعا فِيْ شهر أغسطس الماضي بنسبة 65.26٪، مقارنة بمستواه المسجل بنهاية شهر يوليو 2022، نتيجة ارتفاع قيمة التداولات فِيْ البورصات العربية. 12 بورصة عربية، فِيْما سجل حجم التداول فِيْ البورصات العربية ارتفاعا بنسبة 232٪ فِيْ أغسطس. كان الماضي نتيجة لارتفاع حجم التداول فِيْ 12 بورصة عربية.