4.5 مليار دولار مساعدات إضافِيْة لأوكرانيا من أمريكا

أعلن البنك الدولي فِيْ بيان يوم الاثنين عَنّْ مساعدة مالية أمريكية إضافِيْة لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار، مشيرًا إلَّى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والمعاشات التقاعدية، وهُو أمر ضروري للتخفِيْف من تداعيات الحرب.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فِيْ بيان إن “هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني فِيْ دفاعه عَنّْ ديمقراطيته فِيْ مواجهة حرب روسيا العدوانية غير المبررة”.

سيتم صرف غالبية الأموال فِيْ إطار هذه المساعدة هذا الشهر، وهِيْ جزء من حزمة دعم أمريكية بقيمة 8.5 مليار دولار “لمساعدة الحكومة الأوكرانية فِيْ إبقاء المستشفِيْات والمدارس والخدمات الحكومية الأساسية الأخرى متاحة للشعب الأوكراني”.

وأشار البنك الدولي إلَّى أن الدعم المالي هُو جزء من حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا سيتم تقديمها على أقساط.

وقال رئيس البنك الدولي ديفِيْد مالباس “أوكرانيا بحاجة إلَّى استمرار الخدمات الحكومية، بما فِيْ ذلك فِيْ قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، لمنع المزيد من التدهُور فِيْ الظروف المعيشية والفقر”.

تعاني أوكرانيا من عجز فِيْ الميزانية يتزايد بمقدار 5 مليارات دولار شهريًا، ويتفاقم بسبب عدم قدرتها على جمع الأموال أو الحصول على تمويل من الأسواق الخارجية.

سارع حلفاء أوكرانيا إلَّى تزويد البلاد بالمساعدات، وتعهدت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية إضافِيْة إلَّى كييف بقيمة 29.6 مليار دولار.