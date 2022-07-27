4.5 مليون برميل.. مخزونات النفط الأمريكية تسجل هبوطا أكبر من المتوقع

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام فِيْ الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بقفزة فِيْ الصادرات التي أوصلتها إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بسبب الخصم الكبير فِيْ الولايات المتحدة. أسعار النفط الخام مقارنة بالعام السابق.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام تراجعت 4.5 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 22 يوليو تموز إلَّى 422.1 مليون برميل بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا قدره مليون برميل.

ويعزى هذا التراجع فِيْ جزء كبير منه إلَّى قفزة فِيْ صادرات النفط الخام التي سجلت رقما قياسيا قدره 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ارتفع إنتاج النفط الأمريكي إلَّى 12.1 مليون برميل يوميًا بعد أسبوعين من التراجع، بزيادة 200 ألف برميل يوميًا، وهِيْ أكبر زيادة أسبوعية منذ ديسمبر 2022.

ارتفعت مخزونات الخام فِيْ مركز التسليم فِيْ كوشينغ 751000 برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك المصافِيْ الأمريكية من الخام بمقدار 292 ألف برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشغيل 1.5 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلَّى 225.1 مليون برميل بينما توقع المحللون تراجعا قدره 0.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 784 ألف برميل على مدار الأسبوع إلَّى 111.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 0.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافِيْ واردات النفط الخام الأمريكي انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 1.14 مليون برميل يوميا إلَّى 1.62 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة وقفز الخام الأمريكي 2.4 بالمئة إلَّى 97.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1609 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام برنت 2.1 بالمئة إلَّى 106.62 دولار للبرميل.