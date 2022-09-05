40 رحلة يومية.. دبي وجهة مفضلة لمليون مشجع بمونديال 2022

قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم فِيْ قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022، ستكون الإمارات الوجهة المفضلة.

وذلك لعدد من فرق النخبة التي ستزور العاصمة أبوظبي ودبي لإقامة معسكرات تدريبية ولعب مباريات ودية قبل التوجه إلَّى العاصمة القطرية للمشاركة فِيْ المونديال.

كَمْا ستكون الإمارات وجهة مفضلة لما يقرب من مليون متفرج حجزوا تذاكر لحضور المباريات وقرروا الإقامة فِيْ دبي وعدد من المدن فِيْ الدولة للاستمتاع بالفترة بين المباريات، مع إمكانية التوجه إلَّى قطر. يوم المباراة والعودة مباشرة بفضل توافر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلَّى العاصمة القطرية. أفاد مجلس دبي الرياضي فِيْ بيان صحفِيْ يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.

يعمل مجلس دبي الرياضي مع مختلف الجهات الرياضية والإعلامية الدولية والمحلية لتسهِيْل حضور الفرق والبعثات الإعلامية المصاحبة لها، فضلاً عَنّْ توفِيْر أماكن التدريب واللعب والخدمات العلاجية والطب الرياضي وغيرها.

كَمْا يعمل المجلس مع الجهات المختصة الأخرى لتسهِيْل حضور أعداد كبيرة من الجماهِيْر ودخولهم السلس إلَّى الدولة، فضلاً عَنّْ حصولهم على مساكن راقية ومتنوعة بين أكثر من 140 ألف غرفة فندقية فِيْ دبي من خلال حزمة حضور المباراة. وتأشيرات الدخول المتعددة التي يحصل عليها الجمهُور من حاملي تذاكر الدخول، إلَّى جانب تزويدهم بخيارات متنوعة لقضاء عطلاتهم وممارسة هُواياتهم فِيْ التسوق، بما فِيْ ذلك مراكز التسوق الفاخرة أو ممارسة هُواياتهم الرياضية فِيْ ملاعب الجولف وحمامات السباحة ومسارات الدراجات الهُوائية و مناطق رائعة لممارسة الرياضات الشاطئية وغيرها.

كَمْا ستتوفر للجماهِيْر الذين لم يحصلوا على تذاكر المباراة لمتابعة المباريات وحضور الفعاليات الترفِيْهِيْة المختلفة من خلال المناطق المخصصة لهم والتي تحتوي على شاشات كبيرة لعرض المباريات.

فِيْ الفترة من 10 إلَّى 18 نوفمبر 2022، سيكون بطل العالم أربع مرات، ألمانيا واليابان، عملاق كرة القدم الآسيوي، فِيْ دبي، حيث سيقيم كل منهما معسكرا مكثفا قبل التوجه إلَّى قطر للعب مباريات البطولة.

سيرافق الفريقان الألماني والياباني وفود إعلامية ضخمة تتابع التدريبات والمباريات التحضيرية، وسيحضر نجوم ومحللون سابقون دبي لمتابعة استعدادات الفرق والمشاركة فِيْ الاستوديوهات التحليلية التي ستبث للجمهُور يوميًا من دبي اثناء تواجد الفرق على ارض الامارات.

مساهمة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. فِيْ استقبال أعداد كبيرة جدًا من الجماهِيْر من مختلف دول العالم وتقديم برنامج متعدد الدخول للبلاد وإقامة سهلة وبأسعار معقولة، فضلاً عَنّْ جاهزية مئات الفنادق الرائعة لاستقبال الجماهِيْر وفق حزم متنوعة تأتي من الدور الأساسي الذي تلعبه الدولة فِيْ مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية وقدرتها على استقبال ملايين الزوار وهُو الأمر الذي نال إعجاب العالم فِيْ العديد من الأحداث الكبرى وآخرها تنظيم “إكسبو”. دبي 2022 “بحضور عشرات الملايين من الزوار من مختلف دول العالم للمشاركة فِيْ الفعالية وحضور أنشطتها والاستمتاع بالمرافق السياحية والرياضية ذات المستوى العالمي ومراكز التسوق المرموقة وجودة ورفاهِيْة الحياة بكل ما فِيْها. تفاصيل.

مع اقتراب منافسات نوفمبر المقبل، تفاصيل العديد من البرامج الترفِيْهِيْة التي ستعرض على جماهِيْر كأس العالم لكرة القدم، والتي تهدف إلَّى إسعاد الجماهِيْر ومنحهم تجربة لا تُنسى، وكذلك العودة إلَّى بلادهم بذكريات متعددة من مباريات البطولة وتجربة العيد. واستمتع بدبي وباقي مدن الامارات.

وأعلنت الإمارات فِيْ أغسطس الماضي عَنّْ برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة “هِيْا” والمخصص لمحبي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام فِيْ قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر 2022.

وتأتي هذه الخطوة فِيْ إطار دعم الإمارات لدولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات.

أوضحت الهِيْئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أن البرنامج يشمل منح تأشيرة دخول والإقامة فِيْ الدولة لمدة إجمالية تصل إلَّى 90 يومًا من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفِيْض رسومها إلَّى 100 درهم فقط لكامل الفترة وتدفع مرة واحدة.

كَمْا أشارت الهِيْئة إلَّى أنه يمكن لحاملي بطاقة هِيْا الدخول إلَّى الإمارات من خلال التقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022، حيث تسمح بالدخول والخروج من الإمارات عدة مرات خلال فترة صلاحيتها.

وأوضحت الهِيْئة أن المستفِيْدين من التأشيرة يمكنهم تمديد المدة إلَّى 90 يومًا إضافِيْة، بعد سداد الرسوم المستحقة وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها الهِيْئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، بينما يُعفى مواطنو الدول من التأشيرات. لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة مستثنى من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة فِيْ الدولة وفق الإجراءات المعمول بها حالياً.