اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أسهماً فِيْ ألفابت وزوم فِيْديو ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسْهُمْ الأمريكية.

ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة استثمارات فِيْ الأسْهُمْ الأمريكية بعد الصفقات الأخيرة إلَّى نحو 40.8 مليار دولار فِيْ نهاية الربع الثاني.

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على 213000 سهم من الدرجة الأولى فِيْ Alphabet و 4.7 مليون سهم من الدرجة الأولى فِيْ Zoom و 1.8 مليون سهم فِيْ Microsoft، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

كَمْا استحوذ الصندوق على 3.9 مليون سهم فِيْ JPMorgan و 741،693 سهمًا فِيْ BlackRock.

اشترى الصندوق 6.3 مليون سهم ستاربكس، بالإضافة إلَّى أسهم فِيْ Adobe Systems و Advanced Micro Devices و Salesforce و Home Depot و Costco و Freeport McMorran و Datadog و Next Era Energy.

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولاً بقيمة 620 مليار دولار، فِيْ صميم خطط المملكة العربية السعودية للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدًا عَنّْ النفط.

يتبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية ذات شقين، حيث يقوم ببناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليًا أيضًا فِيْ مشاريع من شأنها أن تساعد فِيْ تقليل اعتماد المملكة على النفط.