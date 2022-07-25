400 ألف ريال فاتورة مياه أسرة في الدمام!

فوجئت أسرة في الدمام بفاتورة مياه تصل إلى 400 ألف ريال رغم أن الاستهلاك لا يصل إلى هذا الرقم.

فيديو | عائلة في الدمام تشتكي من ارتفاع فاتورة المياه إلى 400 ألف ريال رغم عدم وجود تسريبات#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/WhdGttqMf9

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 24 يوليو 2022

أول فاتورة قبل 7 سنوات

وبحسب تقرير لـ “الإخبارية”، قبل سبع سنوات لم تتلق الأسرة فاتورة مياه واحدة، لكن في كانون الثاني (يناير) الماضي صُدمت من قيمة الفاتورة، بحسب الإخبارية.

تقليل الكمية

من جهتها، قامت شركة المياه بفحص المنزل المكون من طابق واحد، ولم تعثر على تسريبات، وخفضت المبلغ إلى 250 ألف ريال.