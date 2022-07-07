400 متطوع ومتطوعة من طلاب كلية الحرم المكي يخدمون الحجاج

للمبادرة الكريمة من إدارة كلية المسجد الحرام بمكة المكرمة. في محاولة لتحقيق التكامل والتعاون البناء بين إدارة رئاسة الحرمين الشريفين للارتقاء بخدماتها المقدمة للحجاج وتسخير كل الطاقات حسب اختصاصها لخدمة تحسين الخدمات، مجموعة من الطلاب والطالبات. من كلية المسجد الحرام بمكة المكرمة شارك في البرنامج التطوعي الذي نظمته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المشاركة في الخدمات

وأوضح عميد كلية المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور حسن بن أحمد بالبيد أن عدد المتطوعين بلغ (400) طالب وطالبة شاركوا في العديد من الخدمات مثل إرشاد الزوار المستهدفين والتوجيه والترجمة. اللغات. ، وأن أهمية هذه المشاركة الطلابية ودورها في نشر ثقافة المبادرة والتضحية، والمشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع، خاصة عندما يرتبط العمل التطوعي بزمان ومكان فاضلين.

شخص فاعل

ونوه ببالغ تقديره وامتنانه لهذه المبادرة الكريمة التي طرحها طلاب كلية المسجد الحرام بمكة الشريف، والتي تجسد حقيقة صورة طالب المعرفة الإسلامية كفرد مبتدئ وفاعل بشكل إيجابي في مجتمعه، وإحسانه، سائلاً الله – سبحانه – أن يجزئ المتطوعين والمتطوعين من طلبة الجامعة وأن يجزئهم خيرًا على خدمتهم لضيوف الله، ومشاركتهم في تحقيق رؤية الحكيم. قيادة.