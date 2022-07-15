فِيْ نهاية كل عام، تحتوي صناديق القمامة فِيْ الولايات المتحدة على ما يصل إلَّى 400 مليار دولار من فضلات الطعام.

على الرغم من محاولات العديد من شركات البقالة للحد من فائض الطعام الذي يتم إلقاؤه فِيْ سلة المهملات، إلا أن هذه المحاولات لم تحقق النجاح الكافِيْ.

حملات للحد من الهدر

وعدت شركة Kroger Inc.، أكبر سلسلة بقالة فِيْ أمريكا، قبل أربع سنوات بالقضاء على هدر الطعام بحلول عام 2025، عَنّْدما أطلق الرئيس التنفِيْذي للسلسلة حملة “Moonshot”.

أعرب رودني مكَمْولين، الرئيس التنفِيْذي لشركة كروجر، عَنّْ هدفه من الحملة عَنّْدما قال “نعتقد أنه من خلال العمل مع الآخرين يمكننا تحقيق هدفنا حتى لا ينام أحد جائعًا”.

دافعي الضرائب يتحملون الفاتورة

على الرغم من هذه الحملات، فإن ما يقرب من 40٪ من جميع المواد الغذائية فِيْ أمريكا ينتهِيْ بها الأمر ضائعة. أكثر من 100 مليار جنيه استرليني، بقيمة تزيد عَنّْ 400 مليار دولار، تُهدر كل عام، بحسب تقرير نشرته مجلة فوربس.

لا يقتصر الأمر على عدم وصول هذا الطعام المفقود إلَّى المحتاجين فِيْ الولايات المتحدة حيث يعاني 38 مليون أمريكي، من بينهم 12 مليون طفل، من الجوع، بل إنه يشكل أيضًا تهديدًا وجوديًا لمحلات البقالة.

فِيْ كروجر، تمثل مخلفات الطعام حوالي 4٪ من المبيعات السنوية للسلسلة البالغ عددها 2800 والتي تبلغ حوالي 140 مليار دولار، أو ما يقرب من 5.6 مليار دولار حيث تعمل إدارة الشركة على تقليل هذه النسبة.

بل هُو أكثر وضوحًا مع متاجر البقالة الأخرى التي لديها مستوى سنوي من نفايات الطعام، يتراوح من 5٪ إلَّى 7٪، ولكن فِيْ بعض الأحيان تقفز هذه النسبة إلَّى رقمين لفترة طويلة بما يكفِيْ لإفلاس تلك المتاجر.

ومع ذلك، هناك عقبة قوية أمام معالجة هذه المشكلة. مع قيام حكومة الولايات المتحدة بمنح إعفاء ضريبي على أرباح الشركات مقابل قيمة الطعام المهدر من محلات البقالة، يصعب على هذه الشركات اتخاذ خطوات جادة لمنع هذا الهدر.

مع غموض قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه الشركات فِيْما يتعلق بهدر الطعام، تستفِيْد بعض الشركات من هذا الأمر بتقليل مقدار الضرائب التي تدفعها.

مثل هذا الوضع ينتهِيْ بدفع دافعي الضرائب فاتورة الطعام الذي ينتهِيْ به المطاف فِيْ القمامة.

يقول جيمس ماكان، الرئيس التنفِيْذي السابق لسلاسل البقالة Tesco و Carrefour و Ahold USA، الذي أسس شركة الاستثمار Food Retail Ventures “تساهم الحكومة فِيْ التكلفة”.

“فِيْ الأساس، تكلفة الطعام المهدر معفاة من الضرائب لأنها تقلل الأرباح، مهما كان معدل الضريبة الهامشي للشركة.”

حاولت بعض البلدان فِيْ جميع أنحاء العالم تشجيع تجار التجزئة على تقليل هدر الطعام عَنّْ طريق جعل أجزاء من نفايات الطعام غير قابلة للخصم الضريبي، والتي، كَمْا يقول ماكان، “إذا كنت بائع تجزئة، فسيكون لذلك تأثير كبير”.

يقول ماكان “يزداد الألم كثيرًا بعد ذلك، لذا هناك حاجة إلَّى حل أكبر بكثير”.

نفايات الطعام 10000 دولار فِيْ الشهر

تشير التقديرات إلَّى أن متوسط ​​البقال فِيْ الولايات المتحدة يهدر ما بين 5000 دولار و 10000 دولار فِيْ الطعام أسبوعياً.

حتى وقت قريب، لم يكن معظم البقالين ومتعهدي تقديم الطعام يعرفون مقدار الطعام المفقود منهم.

مهما كانت عيوب النظام، يقول ماكان، يدفع المتسوقون ثمنه “إنه يحتسب فِيْ السعر الذي يدفعه المستهلك”.

ويشير الخبراء إلَّى أن بعض الشركات تستغل هذه الثغرة حيث يتم احتساب قيمة المخلفات الغذائية بطريقة تصب فِيْ مصلحة بيان الربح والخسارة للشركة، ويصنف الغذاء فِيْ الأصل كأصل مخزون كَمْواد خام.، ويتم احتساب تكلفة الطعام المهدر على أساس حجم المواد الغذائية التي لم تتمكن الشركة من بيعها وتعرضها قابلة للتلف مع التخزين لفترات طويلة.

يشك أندرو شكَمْان، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لشركة LeanPath، التي تركز على هدر الطعام فِيْ المطاعم وصناعات الخدمات الغذائية، فِيْ إمكانية الوثوق بباعة البقالة فِيْ هذه المسألة، قائلاً “يتم حجبها، إذا تم اتباع الدولارات”.

وتابع “لا يوجد مكان يوجد فِيْه مخلفات طعام كبند منفصل بل هِيْ شيء مثبت فِيْ المحاسبة ولا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الطعام قد استخدم أو ذهب إلَّى الزبون أو تم استخدامه أو وضعه. فِيْ القمامة، ليس شيئًا تراه “.

وفقًا لـ Revid Data، فِيْ عام 2022، تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار فِيْ “حلول” مخلفات الطعام، وهُو أكبر مبلغ مخصص للمشكلة فِيْ جميع السنوات التي تتبعها Reved.

هناك أيضًا تكلفة بيئية لنفايات الطعام. يؤدي إرسالها إلَّى مكبات النفايات إلَّى إنتاج غاز الميثان، وهُو أحد غازات الدفِيْئة القوية، والذي ينتج عَنّْه المزيد من الانبعاثات التي تعمل على تدفئة كوكب الأرض.

تقدر وكالة حماية البيئة أن فقدان الأغذية وهدرها فِيْ الولايات المتحدة كل عام مسؤول عَنّْ 170 مليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المكافئة لثاني أكسيد الكربون، وهُو ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لـ 42 محطة طاقة تعمل بالفحم.

على الصعيد العالمي، تمثل مخلفات الطعام 8٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.