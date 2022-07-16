43 مليار ريال حجم صادرات السعودية إلى أمريكا خلال 5 أعوام

أوضح المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، أن حجم الصادرات غير النفطية من المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 43 مليار ريال، أي 11.4 مليار دولار، خلال آخر 5 سنوات. .

صادرات المملكة لأمريكا

أكد المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، اليوم السبت، أن الصادرات غير النفطية للمملكة إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 10٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، وصادرات البتروكيماويات ومواد البناء والآلات الثقيلة والإلكترونيات. المقدمة. تصدرت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2022.

رؤية السعودية 2030

وأشار إلى أن “رؤية المملكة 2030” جاءت لتعطي دفعة جديدة لهذه العلاقة الاقتصادية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تعزيز أهداف رؤية تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة حصة غير الناقلات. القطاعات وزيادة الصادرات غير النفطية.