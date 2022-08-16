430 مليار دولار قيمتها.. بايدن يوقع قانون خطته الضخمة للمناخ والصحة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على خطة الاستثمار الضخمة التي أقرها الكونجرس للمناخ والصحة.

من المفترض أن تضع هذه الخطة أمريكا على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها من حيث الحد من غازات الاحتباس الحراري.

وفِيْ يوم الاثنين الماضي، بعد 18 شهرًا من المفاوضات وليلة ماراثونية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة.

حصل البيت الأبيض، بموافقة مجلس الشيوخ، على نصر مؤقت قبل أقل من 100 يوم من الانتخابات الحاسمة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على الخطة التي تزيد قيمتها عَنّْ 430 مليار دولار بأصوات الديمقراطيين فقط.