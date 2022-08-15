447 ألف صفقة ترفع مؤشر الأسهم السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية، اليوم، على ارتفاع 29.40 نقطة، ليغلق عند 12543.77 نقطة، بصفقات بقيمة 7.8 مليار ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

بلغ حجم الأسهم المتداولة – بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 192 مليون سهم، تتقاسمها أكثر من 447 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما واغلقت اسهم 97 شركة. وكانت معادن وسابك للمغذيات الزراعية والوفرة وبترورابغ أكبر الرابحين، فيما كانت أسهم شركات المواساة، حلواني إخوان، عناية، التنمية والأسمنت الشرقي هي الأدنى حيث تراوحت معدلات الزيادة والانخفاض بين 25.94٪ و 4.46. النسبة المئوية للشركات كانت بترورابغ ودار الأركان وناقي ومعادن وإعمار الأكثر نشاطا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم النقي وسابك للمغذيات الزراعية ومعادن وبترورابغ والراجحي الأكثر نشاطا في شروط القيمة.

مؤشر النمو

أغلق مؤشر الأسهم الموازية السعودية (نمو)، اليوم، على ارتفاع 69.04 نقطة، ليغلق عند 22110.66 نقطة، بصفقات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 556 ألف سهم، تتقاسمها 2601 اتفاقية.