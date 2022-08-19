46 عائلة سعودية فقط تسكن الكدوة

أكد المتحدث باسم مشروع تطوير الأحياء الفقيرة في مكة المكرمة أمجد مغربي، أن منطقة القدوة في مكة المكرمة تحتوي على 2800 عقار بمساحة 680 ألف كيلومتر مربع، على بعد 500 متر فقط من الحرم المكي.

بدء أعمال الهدم والإزالة والعمران للمناطق العشوائية بإشراف الهيئة الملكية في #مكة المكرمة

التفاصيل مع باسل ممدوح تضمين التغريدة#MBCinAweek# MBC1 pic.twitter.com/ABBvDgBLWj

– في أسبوع MBC (MBCinaWeek) 19 أغسطس 2022

46 عائلة فقط

وأضاف المغربي، خلال تصريحات لبرنامج MBC خلال أسبوع على قناة MBC، أن عدد العائلات التي تسكن الحي 46 فقط، بينما يعيش فيه أكثر من 30 ألف مجموعة غير سعودية.

فرص الاستثمار

وقال إنه بعد إزالة العشوائيات ستكون هناك فرص استثمارية ستكون تكريما لقطاع الإسكان لأهالي وزوار مكة المكرمة.