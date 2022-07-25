46 مئوية.. الخرج تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره، إن مدينة الخرج سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 46 درجة مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة في أبها والباحة 17 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي الخرج 46 درجة مئوية، تليها الرياض، والدمام، وبريدة، ووادي الدواسر، والأحساء، وحفر الباطن 45. درجة مئوية، ثم الدوادمي والمجمعة 44 درجة مئوية، ثم رفحاء 43 درجة.

درجات الحرارة الدنيا

أما عن الحد الأدنى لدرجات الحرارة فكانت بعض المدن كالآتي أبها والباحة 17 درجة، القريات وطريف 21 درجة، الطائف 22 درجة، نجران 23 درجة، الوجه 24 درجة، عرعر 25 درجة.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، عواصف معتدلة إلى قوية من شأنها أن تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة، في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا تزال الفرصة سانحة لتشكيل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية، وجو حار إلى طقس شديد الحرارة في أجزاء من المنطقتين الشرقية والجنوبية من مدينة الرياض.