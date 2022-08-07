47300 أسرة صرفت الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل بالإمارات

أعلنت وزارة تنمية المجتمع فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، عَنّْ آخر التطورات فِيْ صرف مخصصات التضخم ضمن “برنامج الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود”.

وأضافت أن البرنامج يشمل ثلاثة أنواع من المخصصات، وهِيْ بدل الوقود، وبدل دعم الغذاء، وبدل الكهرباء والماء.

وبلغ عدد المستفِيْدين من هذه المكافآت حتى الآن 47300 أسرة فِيْ جميع أنحاء الإمارات.

وتنبع هذه المكافآت من حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات على توفِيْر سبل العيش الكريمة لأبناء الدولة ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم الدعم المناسب لهم.

مكافأة الوقود

بدأت وزارة تنمية المجتمع منذ منتصف شهر تموز / يوليو الماضي، الموافقة على صرف بدل الوقود للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، بينما بدأت فِيْ صرف بدل دعم الغذاء اعتبارًا من 5 أغسطس، يليه بدل الكهرباء والماء، والذي سيصبح تلقائيًا. يستفِيْد من محدودي الدخل على مستوى دولة الإمارات، المؤهلين للحصول على المخصصات. التضخم.

بادرت وزارة تنمية المجتمع بصرف بدل دعم الوقود منذ منتصف الشهر الماضي (يوليو 2022)، والذي يأتي من حرص دولة الإمارات على توفِيْر الاحتياجات الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المحدود وفِيْ سياق توفِيْر الدعم الضروري لذوي الدخل المنخفض، للحد من تأثير التقلبات فِيْ أسعار الوقود على الصعيد العالمي.

يشار إلَّى أن تحديد قيمة قسط الوقود الشهري مرتبط بالحالة الاجتماعية لكل أسرة مؤهلة، وتختلف هذه القيمة حسب السعر السائد للوقود، ويتم الاستفادة منها بتقديم بطاقة الهُوية الإماراتية لدى إحدى شركات توزيع أدنوك. محطات عبر الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن استخدام قيمة المكافأة المستحقة على مدار فترة زمنية. الشهر.

مكافأة دعم المواد الغذائية

يصرف بدل الدعم الغذائي حسب معدلات تضخم المواد الغذائية الأساسية، وترتبط قيمة الدعم بالتغير فِيْ معدلات تضخم المواد الغذائية الأساسية، سعياً لتوفِيْر حياة كريمة لجميع أفراد الأسرة.

يتم دعم الأسرة من خلال إنشاء حساب واحد لكل أسرة، ويتم صرف هذا البدل حسب الحالة الاجتماعية لكل أسرة.

أكدت وزارة تنمية المجتمع أن جميع المستفِيْدين من مخصصات التضخم المسجلين فِيْ “بدل الوقود” قد تم تسجيلهم تلقائيًا فِيْ “مخصصات الغذاء” ويتم إرسال رسائل نصية إليهم تؤكد تسجيلهم من خلال إنشاء حساب مرتبط ببطاقة الهُوية الإماراتية.، ويمكنهم الاستفادة من قيمة القسط المستحق على مدار الشهر، من خلال زيارة واحد من ما يقرب من 100 منفذ لولو هايبر ماركت فِيْ مختلف مناطق وإمارات الإمارات العربية المتحدة … وتقديم بطاقة هُوية الإمارات فِيْ وقت الدفع.

بدل دعم الكهرباء والماء

دعم الكهرباء والماء هُو جزء من إستراتيجية الحكومة الهادفة لمساعدة ذوي الدخل المحدود فِيْ مختلف جوانب المعيشة وخاصة الأساسية منها .. وخلال الفترة القادمة يتم تسجيل المستفِيْدين من مخصصات التضخم بشكل آلي للحصول على الدعم الشهري. لاستهلاك الكهرباء والماء.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع أن آلية التقديم للحصول على المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم متوفرة جميعها عبر موقع الوزارة على الإنترنت /www.mocd.gov.ae/ والتطبيق الذكي، ويتم التسجيل باستخدام الهُوية الرقمية أو هُويه الإمارات.