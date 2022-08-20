48 ساعة أسبوعيًا حد أقصى لعدد ساعات العمل

أكد مستشار الموارد البشرية والمدرب ماجد القيط أنه يجب إبلاغ الموظف في حالة العمل الإضافي قبل يومين من العمل.

فيديو | مستشار ومدرب الموارد البشرية ماجد القيط

48 ساعة في الأسبوع بحد أقصى لعدد ساعات العمل وأكثر من ذلك يتم تعويض الموظف#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/iLiV0AIyO0

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 20 أغسطس 2022

48 ساعة في الأسبوع

وأشار المستشار خلال تصريحاته لقناة الإخبارية، إلى أن للموظف الحق في الرفض إذا تجاوز 12 ساعة في اليوم.

وأضاف أن 48 ساعة في الأسبوع هي الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، وكل ما يزيد عن ذلك يتم تعويضه من قبل الموظف.