5 آلاف فاتورة من الأراضي البيضاء في الرياض

أصدر برنامج رسوم الأراضي البيضاء أكثر من 5000 فاتورة في الدورة الأولى للمرحلة الثانية بمدينة الرياض، بمساحات تزيد عن 25 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير ضمن النطاق العمراني المعلن، حيث من المتوقع أن توفر أكثر من 80 ألف منتج سكني، تقديم إجمالي الفواتير الصادرة “أوامر الدفع” منذ بدء البرنامج لأكثر من 14500 فاتورة في مدن مختلفة حيث تم تطبيق قانون الأرض البيضاء في مرحلته الأولى والثانية.

حصة الأرض البيضاء

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن نشرات مدفوعات الأراضي البيضاء الصادرة في 15 أغسطس، تضمنت الأراضي المسجلة من قبل أصحابها خلال الفترة القانونية لتسجيل الأراضي التي انتهت في 15 يونيو، أو الأراضي المسجلة من قبل البرنامج بالتكامل مع ما يقابلها. الجهات الحكومية وتجاوزت 5000 قطعة أرض، وفي أكثر من 100 حي دعا أصحاب الأراضي البيضاء المستوفية لمعايير المرحلة الثانية، أو من يتقاسمون العقار، إلى سرعة التحقق من وجود الفواتير التي تم تصدر لهم عبر البوابة الإلكترونية عبر الأراضي البيضاء والاستفادة من فترة السداد المنتهية بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار إعادة تطوير الأرض وإتمام بناء المنازل عليها، باستثناء الأسوار وما في حكمها، وفق رخصة البناء الصادرة لـ الأرض، ودفع السعر أو تقليص مساحة العقار ؛ لتلافي التعدي المترتب على ذلك بنسبة تصل إلى 100٪ من قيمة السعر، بالإضافة إلى دفع المعدلات المستحقة المقدرة في المرحلة الثانية، على أساس القيمة السوقية للمتر المربع.

زيادة العرض العقاري

وأضاف في إطار السعي إلى زيادة العرض العقاري للمنتجات العقارية وتطوير الأراضي وتقليل الاحتكار، يسعى البرنامج إلى تحفيز القائمين على إعادة إعمار وتطوير أراضيهم خلال فترة السداد، والاستفادة من آليات الدعم التي تقدمها الوزارة، مثل لجنة البيع أو الإيجار على الخارطة “وافي”، مركز الإنجاز، وكالة التطوير العقاري. وذلك لتسريع وتيرة تطوير Tierras Blancas، موضحًا أن الفواتير (أوامر الدفع) هي عقود وامتيازات وأوراق جنائية وفق نظام إيرادات الدولة، بعد صدور الأمر الأعلى بهذا الشأن خلال أغسطس 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لمعدلات الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ المحصلة مخصصة لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص التالي “تحدد الوزارة جوانب الصرف – حساب مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – في المشاريع الإسكانية، وتقديم الخدمات العامة لهم، وتقديم الخدمات لعامة الجمهور.