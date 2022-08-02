5 أسباب ترجح عدم رفع إنتاج أوبك+ للنفط  

يحتل اجتماع أوبك + القادم العديد من المواقع الغربية حيث يتوقع البعض أن النفط سيتم توفيره بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن شبكة Argus Media كان لها رأي مختلف حيث سردت 5 أسباب تشير إلى أن إنتاج النفط سيزيد فقط في حدود ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

قال أحد التقارير إن اجتماع أوبك + القادم سيكون اجتماعًا عاديًا، ولن تكون هناك مفاجآت على هذا النحو، للأسباب التالية.

1- لا تحتاج أوبك + إلى زيادة الإنتاج

قالت مصادر في أوبك + لرويترز إن المنظمة تدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر، قائلة إنه يمكن مناقشة زيادة متواضعة.

2- تصريحات سابقة من السعودية

وتابع التقرير في 19 يوليو / تموز، صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن التحالف قوي للغاية، ويستجيب حسب الحاجة لمتطلبات أسواق النفط، وأن المملكة لن تقوم بأي زيادات إضافية في الإنتاج من خارج أوبك +.

وأكد في ذلك الوقت أن المملكة لن تعمل بمفردها وستنسق مع المنتجين الآخرين في التحالف.

3- أسباب ارتفاع السعر

وقال التقرير إن التحالف لا يرى أن نقص المعروض هو السبب وراء ارتفاع أسعار النفط، ومرة ​​أخرى قال المستشارة لا نرى نقصًا في النفط في السوق، لكن هناك نقصًا في طاقة التكرير. .

ويحد هذا من احتمال قيام المجموعة بزيادة إنتاج النفط في سبتمبر إذا رأت أن السبب الجذري لارتفاع أسعار النفط هو عدم قدرة المستهلكين على معالجة المزيد من النفط.

4- مصلحة الدول المنتجة للنفط

وقال تقرير الإذاعة البريطانية إن كل دولة في العالم تسعى لمصلحة شعبها، والدول المنتجة للنفط ليست استثناء، مع توقع ارتفاع أسعار المبيعات الرسمية في سبتمبر، بحسب مسح تم إجراؤه. من قبل وكالة بلومبرج، والتي تهتم في النهاية بتوازن ونمو تلك البلدان.

5- وضع السوق غير واضح

من المنطقي النظر في إمكانية حدوث ركود بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وإذا نظرنا بعناية نجد أن السوق يعاني من عوامل جيوسياسية ومشكلات هيكلية أخرى، فهي ليست مشكلة عرض وطلب فقط، بل هناك مشاكل أخرى. وبالتالي سيكون من المنطقي جدًا أن تتحرك المجموعة بحذر وألا تقدم وعودًا كبيرة.