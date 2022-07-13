5 أسباب حسمت صفقة الاتفاق مع حارس “عجوز”

والغريب أن الاتفاق تعاقد مع حارس مرمى يبلغ من العمر 35 عامًا، حيث كان البعض يتحدث عَنّْ تقدم الحارس فِيْ السن والبعض يجادل بأن توقيع الاتفاق مع حارس المرمى البرازيلي باولو فِيْكتور كان خطوة غير مجدية، لكن إدارة الاتفاق تعتقد ذلك. هناك العديد من الأسباب وراء التعاقد مع هذا الحارس الرائع، فقد لعب 229 مباراة احترافِيْة وتلقى 264 هدفًا وحافظ على شباكه نظيفة فِيْ 76.

فِيْ السطور التالية، نورد خمسة أسباب لعبت دورًا مهمًا فِيْ إبرام الاتفاقية مع باولو فِيْكتور، الذي وصفه البعض بـ “الرجل العجوز”

1_ خبرات الحارس البرازيلي. لعب فِيْكتور لعدة أندية، بما فِيْ ذلك الدوري البرازيلي مع فلامينجو “2008، 2017” وجريميو بورتو أليغرينزي “2022”. الدوري البرتغالي والتركي.

2_ يمتلك فِيْكتور قدرات فنية عالية، ودستوره البدني يمكّنه من الدفاع عَنّْ عرين الاتفاق، وهِيْ القدرات التي اتفق عليها الجميع فِيْ الاتفاق على حرس طوله 1.87 متر.

3_تميز حارس المرمى البرازيلي بقدرته الهائلة على مواجهة ركلات الترجيح، وهُو ما تؤكده تجاربه السابقة فِيْ الأندية التي لعب معها.

4_ للحارس البرازيلي سرعة رد فعل هائلة مما يساعده على مواجهة الخصم وهجماته بشكل جيد.

5_ من أهم صفات الحارس البرازيلي شخصيته القيادية فِيْ الميدان والتي تمكنه من قيادة وتشجيع زملائه فِيْ الميدان وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم فِيْ المستطيل الأخضر.