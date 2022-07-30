5 أشهر من الحرب.. تخلف أوكرانيا عَنّْ سداد الديون “شبه مؤكد”

فِيْ تقرير صدر اليوم، خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بشكل ملحوظ تصنيف الديون السيادية لأوكرانيا.

واعتبرت وكالة التصنيف العالمية أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل سداد الديون ترقى إلَّى مستوى “شبه مؤكد” فِيْ تقصير هذا الدين.

وقالت الوكالة فِيْ بيان “طلبت أوكرانيا من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرا”.

وأضافت “بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عَنّْ سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية أمر شبه مؤكد”.

تم تخفِيْض تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لأوكرانيا بمقدار ثلاث درجات من “CCC +” إلَّى “CC”.

فائدة الديون

وافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بما فِيْ ذلك فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا فِيْ 20 يوليو، على تأجيل مدفوعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف، وحث حاملي السندات الأوكرانيين الآخرين على فعل الشيء نفسه.

وكان تصنيف الوكالة مصحوبًا بآفاق سلبية تعكس رأيها بأن “أوكرانيا يمكن أن تنفذ خططها لإعادة هِيْكلة الديون”، وهُو ما سيعتبر “تخلفًا عَنّْ السداد”.

وأشارت الوكالة إلَّى “المخاطر الكبيرة على مدفوعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية بسبب خطط الحكومة لإعادة هِيْكلة الديون، والتي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفوعات وميزانية الحرب مع روسيا”.

التوقعات

فِيْ ظل الفرضية المتشائمة، يمكن خفض التصنيف بدرجة أكبر ونقله إلَّى “التقصير الجزئي” قبل الدرجة الافتراضية الأخيرة (D).

وقالت الوكالة إن هذا يمكن أن يحدث “إذا نفذت أوكرانيا ما نعتبره إعادة هِيْكلة غير منظمة للديون أو إذا فشلت الحكومة فِيْ سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية”.

فِيْ السيناريو المتفائل، يمكن النظر فِيْ رفع التصنيف “إذا تحسنت البيئة الأمنية فِيْ أوكرانيا وآفاق الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط”.

الاتفاقية، التي وقعتها مجموعة من الدائنين الغربيين فِيْ 20 يوليو، تنص على تعليق خدمة الديون الأوكرانية من 1 أغسطس حتى نهاية عام 2023 على الأقل، “مع إمكانية عام إضافِيْ”.

انهار الاقتصاد الأوكراني منذ بداية الحرب، وقد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 فِيْ المائة هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي فِيْ يونيو.

فِيْ ظل هذه الأزمة الاستثنائية، طلبت كييف من دائنيها تأجيل المدفوعات، مشيرة إلَّى أنها تفضل استخدام “موارد العملات الأجنبية فِيْ النفقات ذات الأولوية المتعلقة بالحرب”.

وفقًا لـ Bloomberg Financial News، فإن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لالتزاماتها قد تسمح بتوفِيْر ما لا يقل عَنّْ 3 مليارات دولار فِيْ غضون عامين.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف أوكرانيا فِيْ 27 مايو مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب “تداعيات أكبر للهجوم العسكري الروسي”.

وقالت إنها تتوقع “استمرار الصراع العسكري الروسي الأوكراني”.