5 أشياء احذر وضعها في السيارة خلال فصل الصيف

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من وضع مجموعة من الأشياء في المركبات خلال فصل الصيف مما قد يتسبب في نشوب حريق أو انفجار في السيارة.

الأشياء التي يحظر وضعها في السيارة.

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر “من أجل سلامتك خلال فصل الصيف. تأكد من خلو السيارة من العناصر التالية

اسطوانات الغاز

الولاعات

شاحن محمول وبطارية الهاتف.

زجاجة عطر مضغوطة

زجاجة مطهر اليد

وأوضح أن كل هذه المواد يمكن أن تنفجر باستثناء المعقمات التي يمكن أن تتسبب في اشتعال أجزاء من السيارة.

ينبع ذلك من اهتمام المديرية العامة للحماية المدنية لسائقي المركبات بالحرارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.