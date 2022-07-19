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5 أشياء احذر وضعها في السيارة خلال فصل الصيف

كتب newsaفي آخر تحديث

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من وضع مجموعة من الأشياء في المركبات خلال فصل الصيف مما قد يتسبب في نشوب حريق أو انفجار في السيارة.

الأشياء التي يحظر وضعها في السيارة.

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك عبر حسابها على تويتر “من أجل سلامتك خلال فصل الصيف. تأكد من خلو السيارة من العناصر التالية

  • اسطوانات الغاز
  • الولاعات
  • شاحن محمول وبطارية الهاتف.
  • زجاجة عطر مضغوطة
  • زجاجة مطهر اليد

وأوضح أن كل هذه المواد يمكن أن تنفجر باستثناء المعقمات التي يمكن أن تتسبب في اشتعال أجزاء من السيارة.

ينبع ذلك من اهتمام المديرية العامة للحماية المدنية لسائقي المركبات بالحرارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تركيب السيارة خلال فصل الصيف