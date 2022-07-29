5 أشياء تأكد من وجودها في حقيبة السفر

حذرت وزارة الصحة السعودية من سلسلة ملاحظات يجب مراعاتها عند السفر ؛ لتجنب الإصابة بأمراض مختلفة.

في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، أشار إلى بعض الأشياء التي يجب توفيرها في حقيبة السفر ؛ أهمها

أحضر معك مطهرًا كحوليًا.

أحضر أقنعة إضافية.

تحضير السندويشات.

تحضير الأواني ذات الاستخدام الواحد.

قم بتوفير الأغراض الشخصية مثل الوسادة والبطانية ومسند الرأس.

تحذير من الربو

و قبل؛ حذرت وزارة الصحة من نوبات الربو بسبب تقلبات الطقس في المملكة منذ بداية الأسبوع.

وأوضح في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر أن تقلبات الطقس وهطول الأمطار من بين أسباب زيادة أعراض نوبات الربو.

نصائح لتجنب نوبات الربو

وأشار إلى سلسلة من النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من نوبات الربو .. منها

احرص على تجنب المطر والهواء البارد، حيث إنهما من أهم المهيجات للربو.

قم بتغطية رأسك وفمك وأنفك عندما تضطر إلى مغادرة المنزل.

احمل معك دائمًا رذاذ الطوارئ، موسع الناس.

خذ جهاز الاستنشاق الوقائي إذا أوصى طبيبك بذلك.

حالات الطوارئ

كما أشار إلى بعض الحالات التي يتعين عليك فيها التوجه إلى أقرب مركز طوارئ ؛ أهمها

زرقة الأطراف والشفتين واللسان.

تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

عدم الاستجابة لرذاذ الطوارئ.

مسببات الربو

و قبل؛ أوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها على تويتر، أنه من أجل سلامتك، تجنب مسببات الربو.

وأشارت الهيئة إلى أن ما يلي من مسببات الربو

تلوث الهواء.

غبار المنزل مثل “المفروشات والسجاد والأثاث”.

المهيجات الكيميائية والروائح تتناثر مثل “العطور”.

دخان التبغ.

مخاطر الربو

يمنع الربو تدفق الهواء إلى المجاري التنفسية ويسبب نوبات متكررة من ضيق التنفس مع أزيز في الصدر (أزيز) مصحوب بسعال وبلغم بعد التعرض لمواد استنشاق تسبب ردود فعل تحسسية أو تهيج في الجهاز التنفسي، وتتنوع هذه الهجمات من حيث الشدة والتكرار من شخص لآخر، وهو أحد أكثر الأمراض شيوعًا بين الأطفال.