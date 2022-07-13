5 أعراض لـ التسمم الغذائي تستوجب ة الطبيب

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن أعراض التسمم الغذائي يمكن أن تبدأ في غضون ساعات قليلة من تناول طعام ملوث، وأشارت في إنفوجرافيك نشر على صفحتها الرسمية على تويتر إلى أن الأعراض الرئيسية يمكن أن تكون القيء والإسهال.

تعويض السوائل

وأشار إلى أن التسمم الغذائي في أغلب الأحيان لا يحتاج إلى أدوية وإنما السوائل لتعويض ما فقده، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى نقلها إلى المستشفى.

نقل إلى المستشفى

تشمل الأعراض التي تتطلب النقل إلى المستشفى وجود دم في البراز أو الإسهال، والبراز داكن اللون. قيء طويل أو دم في القيء. ألم شديد في البطن ارتفاع درجة الحرارة علامات الجفاف جفاف الفم، قلة التبول، دوار، تعب، زيادة معدل ضربات القلب أو معدل التنفس.

تحذير التسمم الغذائي

و قبل؛ حذرت إدارة الغذاء والدواء من خلط الأطعمة النيئة مع الأطعمة الجاهزة للأكل وتقطيع الخضار على ألواح تقطيع اللحوم.

ولفتت الهيئة إلى أهمية تخصيص ألواح لتقطيع اللحوم تختلف عن تلك المستخدمة في تقطيع الخضار لتجنب التسمم الغذائي. كما أشارت إلى أن خلط المكونات الغذائية النيئة مع الأطعمة الجاهزة للأكل من أهم أسباب التسمم الغذائي، كما سلطت وزارة الصحة الضوء على سلسلة من التعليمات للوقاية من حدوث التسمم الغذائي. وأوضحت وزارة الصحة أنه من بين التعليمات التي تساعد في الحد من التسمم الغذائي الحفاظ على نظافة اليدين والأسطح وأواني الطعام، وطهي اللحوم والدواجن جيداً حتى درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.