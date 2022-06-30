5 أندية تتنافس على ضم عمر السومة بعد هبوط أهلي جدة

عمر السومة لاعب الأهلي السعودي

ذكرت تقارير صحفية أن الدولي السوري عمر السومة لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي الأهلي جدة، لديه اهتمام من 5 أندية للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن عمر السومة يحظى باهتمام من نادي القادسية الكويتي، ونادي الكويت الكويتي، ونادي الشرطة العراقي، بالإضافة إلى نادي قطري ونادي إماراتي.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادله مع الشباب، في اليوم الأخير من دوري المحترفين السعودي.

سجل أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة 32 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري السعودي للمحترفين، للهبوط إلى الدرجة الأولى.