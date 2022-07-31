5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بالرياض

حددت أمانة منطقة الرياض 5 متطلبات مهمة للحصول على رخصة توصيل الطلبات للمنازل في المدينة.

العمال الذين لا يدخلون المنزل.

وقالت الأمانة في إنفوجرافيك أصدرته، إن عدم دخول العاملات للمنازل هو أحد متطلبات تسليم الطلبات في الرياض، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ 5 خطوات للحصول على تراخيص نظامية ؛ من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان.

متطلبات الحصول على الترخيص

تشمل متطلبات الحصول على ترخيص خدمة التوصيل للمنازل تقديم طلب إلى البلدية أو البلدية المختصة، وتوضيح المعلومات حول وسيلة النقل المستخدمة للتوصيل، وتقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

تم التعهد كتابيًا بعدم دخول العمال إلى المنازل، مشيرًا إلى أن التسليم مسموح به من الساعة 12 ظهرًا حتى 12 منتصف الليل فقط، باستثناء شهر رمضان.

وانطلقت خدمة التوصيل للمنازل، بهدف الحد من مخاطر عدوى فيروس كورونا، حيث يتم تطبيق الضوابط الصحية على مندوبي التطبيقات الإلكترونية، وتأمين آليات معالجة الطلبات قبل توصيلها للمستهلك.