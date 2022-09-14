5 تطورات العالمية تعيد هِيْكلة تحديات سلاسل الإمدادات.. كَيْفَ

أدت الاختناقات المتعددة إلَّى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وأبرز الوباء مدى الترَابِطْ بين العالم.

ومع ذلك، يبدو أن التغييرات التي أعقبت الوباء أعادت تشكيل أبرز التحديات التي تعيق الإمداد. فِيْ تقرير حديث، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على مجموعة من تحديات سلسلة التوريد التي يمكن أن تؤثر على البلدان والشركات والأفراد فِيْ الأشهر المقبلة.

1. غلاء المعيشة

وأدى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد إلَّى تضرر الأسر بشدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. أدت التوقعات بأن المستهلكين سيضطرون إلَّى خفض الإنتاج بشكل حاد هذا الشتاء إلَّى دفع الطلب على السلع والخدمات إلَّى حالة من عدم اليقين.

وهذا يجعل من الصعب على مخططي سلسلة التوريد تقدير كَمْيات وأنواع السلع التي قد يحتاجها المستهلكون مقدمًا بدقة ؛ لقد أدى الوباء بالفعل إلَّى تغيير هذه الصورة بشكل كبير، لكن التنبؤ بالطلب أصبح أكثر صعوبة فِيْ عام 2022.

يتم إجراء مخزون فترة التسوق فِيْ عيد الميلاد وشحنه مقدمًا بأشهر، لذلك من المحتمل أن يؤدي عدم اليقين الحالي إلَّى تغذية توقعات غير صحيحة.

قد يؤدي هذا إلَّى خيبة أمل فِيْ عيد الميلاد هذا العام إذا كان من الصعب العثور على منتجات معينة أو أغلى شرائها حيث يؤدي نقص المعروض إلَّى ارتفاع الأسعار.

2. الاضطرابات العمالية

كَمْا أدى ارتفاع تكلفة المعيشة إلَّى مطالبة العمال بزيادات فِيْ الأجور لمواجهة تأثير التضخم على رواتبهم، وهُو ما ينعكس فِيْ الإضرابات متعددة القطاعات، خاصة فِيْ أوروبا.

العمل الصناعي يزيد الضغط على سلاسل التوريد ؛ تسبب سائقو الشاحنات المضربون فِيْ كوريا الجنوبية بالفعل فِيْ تعطيل سلاسل إمداد أجهزة الكَمْبيوتر هذا الصيف، بينما أثرت إضرابات السكك الحديدية فِيْ المملكة المتحدة على شحنات مواد البناء.

كان عمال الموانئ فِيْ إضراب فِيْ ألمانيا والمملكة المتحدة، بينما من المتوقع أن يتم إغلاق مراكز الشحن فِيْ أيرلندا بسبب الإضرابات فِيْ ميناء ليفربول عبر البحر الأيرلندي.

طرحت بعض النقابات فِيْ المملكة المتحدة فكرة الإضراب المنسق فِيْ الأشهر المقبلة، مما قد يتسبب فِيْ مزيد من الاضطراب فِيْ سلاسل التوريد.

بالإضافة إلَّى ذلك، استمر النقص فِيْ سائقي الشاحنات الذي شهده عام 2022 هذا العام. فِيْ الواقع، انتشر نقص العمالة إلَّى قطاعات أخرى تدعم سلاسل التوريد، بما فِيْ ذلك الموانئ والمستودعات.

3. نقص الطاقة

لم يكن التضخم مشكلة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فحسب، بل كان يمثل مشكلة أيضًا فِيْ تكاليف الطاقة ؛ يجبر ارتفاع أسعار الغاز وانخفاض الإمدادات من روسيا الشركات الأوروبية على البحث عَنّْ مصادر طاقة بديلة مثل الفحم.

بينما تظهر الأبحاث من غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن 16٪ من شركاتها تتوقع إما خفض الإنتاج أو إيقاف العمليات التجارية جزئيًا.

ألمانيا هِيْ أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا وتعتمد بشكل كبير على الصادرات. إذا توقعت حدوث ركود، فقد يكون التأثير على سلاسل التوريد التصنيعية على مستوى العالم كبيرًا.

لكن حتى البلدان الأقل اعتمادًا على الغاز الروسي تشهد ارتفاعًا فِيْ أسعار الطاقة، مع عواقب وخيمة على الشركات. اختصرت باكستان أسبوع عملها لخفض الطلب على الطاقة. فِيْ النرويج، انخفض إنتاج الأسمدة، مما أثر على سلاسل الإمداد الغذائي.

4. عدم اليقين الجيوسياسي

يعد غزو أوكرانيا السبب الجذري للعديد من البلدان التي تعاني من تضخم أسعار الطاقة والغذاء فِيْ الوقت الحالي ؛ فقد ألقى بسلاسل التوريد فِيْ حالة من الفوضى هذا العام، مما أدى إلَّى أزمة غذاء عالمية.

يؤدي نقص الأسمدة إلَّى الحد من الإنتاج الزراعي فِيْ العديد من البلدان ؛ فِيْ حين أن بعض سفن الحبوب غادرت أوكرانيا الآن، وفتحت الإمدادات الحيوية التي ستعالج المجاعة فِيْ بلدان مثل اليمن، فإن هذا لن يحل أزمة الإمدادات الغذائية العالمية.

فِيْ أجزاء أخرى من العالم، التوترات بين الصين والولايات المتحدة التي كانت تلعب بالفعل قبل استمرار الوباء ؛ تسببت التدريبات العسكرية الصينية فِيْ مضيق تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى واحدة من أكثر مناطق الشحن ازدحامًا فِيْ العالم فِيْ أغسطس فِيْ حدوث خلل.

5. الطقس القاسي

يعتبر تغير المناخ مشكلة طويلة الأمد لسلاسل التوريد ؛ أدى الجفاف هذا العام إلَّى خفض مستويات المياه فِيْ جميع أنحاء العالم، مما أثر على طرق إمداد الشحن الرئيسية.

يعَنّْي انخفاض المياه أن السفن لا يمكنها حمل سوى جزء صغير من حمولتها المعتادة لتقليل مخاطر الجنوح ؛ بينما يمكن تحويل الشحن إلَّى أنواع أخرى من النقل، قد تتطلب السفِيْنة الواحدة أكثر من 500 شاحنة لنقل حمولتها.

فِيْ الأشهر الأخيرة، تم إغلاق أجزاء من نهر اليانغتسي الصيني، والتي تمثل 45 فِيْ المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد، أمام السفن لأن مستويات المياه أقل بنسبة 50 فِيْ المائة عَنّْ المعدل الطبيعي. يعاني ثلثا أوروبا أيضًا من ظروف الجفاف، والتي من المتوقع أن تزداد سوءًا.

أصبحت أحداث الطقس المتطرفة أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ، وتنطوي توقعات الطقس القاسي خلال شتاء عام 2022 على نشاط أكثر من موسم الأعاصير المعتاد، والذي يمكن أن يضرب العديد من طرق الشحن الرئيسية فِيْ المحيط الأطلسي.