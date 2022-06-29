5 توصيات مهمة للاستعداد الجيد لـ الحج

تعتبر رحلة الحج من أكبر رحلات الإيمان التي لا تتكرر مرات عديدة في الحياة، لذلك يجب على الحاج أن يهيئ نفسه بكل ما لديه للاستمتاع بأداء المناسك بكل سهولة ويسر وهدوء دون أي تعب.

توصيات للتحضير الجيد للحج

مع اقتراب هذه الأيام المجيدة، قدم مجلس شؤون الأسرة عدة توصيات للاستعداد جيدًا قبل الذهاب للحج، خاصة إذا كان أفراد الأسرة سيؤدون المناسك.

وأكد المجلس أن الإعداد الجيد قبل الذهاب للحج يتيح لأفراد الأسرة أداء المناسك بكل سهولة ويسر في جو من الإيمان والروحانية.

وكشف المجلس عن أنواع التحضير للحج في إنفوجرافيك على حسابه بموقع “تويتر” وهي “نفسية، روحية، جسدية، صحية، مالية”.

خطوات مهمة قبل أداء فريضة الحج

كما حث على عدة خطوات مهمة للأسرة قبل الذهاب للحج وهي

1- معرفة شعائر و اجتهادات الحج.

2- وضع ميزانية مالية كافية.

3- الحصول على التطعيمات اللازمة.

4- تعود على الصبر والمقاومة.

5- قم بعمل تمارين بدنية.