5 جمل من حمد الله والبلوي “ورطت” الاتحاد فِيْ قضية النصر

كشفت لجنة المحترفِيْن السعودية، عَنّْ 5 “إبل” للثنائي عبد الرزاق حمدالله وحامد البلوي، وتورط نادي الاتحاد فِيْ قضية النصر.

خلال الساعات الماضية، تسربت “تحقيقات” اللجنة المهنية إلَّى شكوى نادي النصر ضد الاتحاد، بتهمة “تحريض” الحمد الله، خلال فترة حماية عقده مع قلعة العالم.

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والاحترافِيْة المعلنة سابقاً، إيقاف مدير حمدالله والاتحاد مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد البلوي لـ “6 أشهر”، مع حرمان النادي من التعاقدات “لفترة تسجيل واحدة”. .

فِيْما يلي “أحكام” حمدالله والبلوي التي تورطت النقابة فِيْ القضية

1- البلوي أخبرنا بما تراه كذا وكذا.

2- البلوي واليوم تركت النمور يضربونه منذ فترة، أي قبل أربع ساعات، قبل خمس ساعات، اتصل به، وقال، أعطني يومين لأتحدث مع الأمير وسأعود. لك.

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3- الحمد لله “حتى إنني لم أوضح أنني أتحدث إليكَمْ، هذا كل شيء”.

4- حمدالله بدأ يسألني عَنّْ عروض، فقلت له انظر، كَمْا تعلم. الفرق صعب لأنه يتقدم، لأنهم يعرفون أنه شرط جزائي كبير بالنسبة لي، وهكذا.

5- البلوي “نحن متحمسون مرة، بصراحة متحمسون للصدق، أي أنك فِيْ الصورة ونحن نتمسك بها”.