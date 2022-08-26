5 خدمات يقدمها الوطني لتنمية الحياة الفطرية لملاك الصقور

أوضح المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية، مدى توافر عدد من الخدمات لتسهيل الإجراءات لمالكي الصقور في المعرض السعودي الدولي للصقور والألعاب.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لتسهيل الأعمال الورقية لمالكي الصقور في المعرض السعودي الدولي للصقور والألعاب، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ؛ إنه يقدم للجمهور سلسلة من خدمات النظام الأساسي الفطرية “.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة هي إصدار جوازات سفر الصقر. إصدار رخصة استيراد. إصدار شهادة ملكية، نقل ملكية كائن، إصدار رخصة إعادة تصدير.

بدء المزاد الدولي لمزرعة الصقور

انطلقت بعد ظهر اليوم النسخة الثانية من مزاد مزرعة الصقور الدولي، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في الملهم (شمال الرياض)، بالتزامن مع المعرض السعودي الدولي للصقور والصيد لمدة 10 أيام. سيستمر حتى 3 سبتمبر.

في نسخته الثانية، سيستضيف المزاد أكثر من 40 مزرعة رائدة في الإنتاج من أكثر من 17 دولة حول العالم ؛ تبرز الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، لتصبح أكبر مزاد للصقور في العالم.

تخفيضات الليلة الأولى

وسجل المزاد في ليلته الأولى حصيلة بيع 88 ألف ريال، مقابل ثلاث صقور، كلها كتاكيت مجانية، من مزرعة بي إم فالكون. وباع الصقر الأول مقابل 22 ألف ريال والثاني 25 ألف ريال وبيع 41 ألف ريال.

يوفر المزاد منصة فريدة وموثوقة لأفضل وأسرع الصقور في العالم، وصقور السلالات النادرة التي تقيم بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمزارعين وعشاق الصقور. دول العالم، ويتم بث أنشطة المزاد عبر البث المباشر لمنصات الاتصال والشبكات الاجتماعية والقنوات التلفزيونية التي تبث الحدث.