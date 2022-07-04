5 خطوات استراتيجية.. دليل “القمة العالمية للحكومات” لتعزيز الإنتاجية

أكد تقرير أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع شركة ماكينزي جلوبال كونسلتينج أن الحكومات لديها فرصة كبيرة لتحسين الأداء.

وبالتالي، تعزيز الإنتاجية، من خلال تحسين نماذج وأدوات العمل، وتطوير كفاءات ومهارات الكوادر الحكومية بما يساهم فِيْ تحقيق الجاهزية للمستقبل، وتنفِيْذ خطط إستراتيجية تنعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.

أشار تقرير “محاور عالية التأثير نحو رفع إنتاجية الحكومات فِيْ الشرق الأوسط” إلَّى 5 خطوات استراتيجية يمكن أن تساعد الحكومات على زيادة إنتاجيتها، بما فِيْ ذلك إعطاء الأولوية للقطاعات التي تتركز فِيْها معظم المكاسب، مثل التعليم. والرعاية الصحية، وإعادة تأهِيْل الموظفِيْن الحكوميين لتمكين إعادة الانتشار فِيْ المناطق الأقل تعرضًا للأتمتة، والاستفادة من تحسينات الإنتاجية التقليدية، والتي تؤدي إلَّى العديد من المكاسب مثل الأتمتة، وتقييم بناء القدرات التحليلية، والتحرك نحو تعزيز التعاون متعدد الوظائف.

وكشف أن الحكومات تواجه تحديات متزايدة لرفع إنتاجية وفعالية مؤسساتها، فِيْ ظل ارتفاع العجز المالي وانخفاض مستويات الثقة التي تفرضها ضغوط التراجع عَنّْ تقديم الخدمات أو خفض الإنفاق، بينما تطمح المجتمعات للحكومات لتحمل قدر أكبر. المسؤوليات، بما فِيْ ذلك توسيع مزايا الرعاية الصحية. تعزيز النمو الصناعي وحماية البيئة.

أكد محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تطوير نماذج الأعمال الحكومية هُو محور رئيسي لتوجهات القمة الهادفة إلَّى دعم تشكيل جيل جديد من الحكومات، وتمكين الحكومات وتعزيز إنتاجيتها واستعدادها. للمستقبل من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، ودعم تبني الأفكار التنموية والحلول التقنية الحديثة.

وأشار إلَّى أن سلسلة التقارير التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات تركز على تكوين رؤى استباقية من خلال الدراسات العلمية التي تساهم فِيْ دعم صنع القرار الحكومي وتمكين الحكومات من ابتكار حلول لتحسين حياة المجتمعات، لافتا إلَّى أن التقارير المعرفِيْة تعكس دور القمة العالمية للحكومات فِيْ استكشاف الفرص الجديدة وتطوير المبادرات. وأفكار فِيْ مختلف القطاعات الحيوية.

من جانبه، قال عبد القادر لما، الشريك فِيْ شركة ماكينزي وشركاه، إن التقرير يحدد عشرة برامج لها تأثير قوي فِيْ تعزيز إنتاجية الجهات الحكومية. وفقًا لتحليلنا، تتمتع الحكومات بفرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية من خلال الاستخدام الفعال لقدرات الرقمنة والتحليل، والاعتماد على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وتعزيز طرق العمل المرنة والفعالة.

استعرض تقرير المعرفة واقع 8 دول فِيْ المنطقة البحرين ومصر والكويت وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وخلص إلَّى أن معززات الإنتاجية التقليدية، مثل رفع المهارات ومركزية المشتريات، يمكن أن تحقق. مكاسب الإنتاجية من 7 إلَّى 13٪، يمكن للحلول المتقدمة مثل التحليلات المتقدمة والرقمنة أن تعزز الإنتاجية بنسبة تصل إلَّى 33٪ “.

وأشار إلَّى أنه فِيْ السنوات القادمة، قد تضطر الحكومات إلَّى إدارة الموارد المنخفضة مع تقديم خدمات عالية الجودة، داعياً الحكومات إلَّى تحسين الإنتاجية لمواجهة الموارد المحدودة وتلبية توقعات المجتمعات، حيث تواجه الحكومات فِيْ جميع أنحاء العالم تحديات متزايدة للتحسين. إنتاجية القطاع الحكومي.

وأشار التقرير إلَّى التحديات الجديدة المتوقعة التي تواجه الحكومات فِيْ المنطقة، بما فِيْ ذلك الحاجة إلَّى معالجة المتطلبات المتغيرة للقوى العاملة، فِيْ ظل تصاعد دور التكنولوجيا فِيْ أسواق العمل، بعد تفشي وباء “كوفِيْد -19” الذي دفع الشركات. وعلى المستهلكين تغيير طريقة عملهم وإعادة تصميم إجراءات العمل. أحد الاتجاهات الرئيسية المتوقع أن تعيد تشكيل الأعمال هُو الاعتماد الأسرع للأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلَّى نتائج استطلاع McKinsey العالمي لـ 800 من كبار المديرين التنفِيْذيين فِيْ يوليو 2022، وأوضح أنه منذ بداية تفشي فِيْروس “Covid-19″، سارعت 85٪ من الشركات لرقمنة أعمال الموظفِيْن واجتماعاتهم وأنشطتهم، مشيرًا إلَّى أن ستؤدي هذه التغييرات إلَّى زيادة الطلب على العمال لملء الوظائف فِيْ مجالات مثل الأمن السيبراني وتحليلات البيانات.

وذكر التقرير “فِيْ حين أن لكل دولة سياقها الخاص، إلا أن هناك أربعة اتجاهات سائدة فِيْ معظم أنحاء المنطقة تضغط على الحكومات فِيْ الشرق الأوسط لتعزيز الإنتاجية التوقعات العالية للأفراد حول المسؤوليات الحكومية وجودة الخدمات، والأدوار الكبيرة التي تلعب الحكومات دورًا فِيْ الاقتصاد والاعتماد على النفط وتزايد عدد السكان.

وأشار التقرير إلَّى أن حكومات الشرق الأوسط لديها فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية من خلال المؤسسات الحكومية، حيث توجد فجوة إنتاجية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، تتراوح بين 17٪ إلَّى 60٪. يمكن للحكومات العمل على تقليل فجوات الإنتاجية من خلال برامج الحوافز المصممة على أساس طموحات الحكومات فِيْما يتعلق بالتحول والأهداف التي تريد تحقيقها.

وأوضح أن “إدخال أساليب تحسين الإنتاجية التقليدية (تحسين المهارات ومركزية المشتريات) يمكن أن يحقق مكاسب إنتاجية بنسبة 7 إلَّى 13٪، بينما يمكن للحلول المتقدمة (التحليلات المتقدمة والرقمنة) زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلَّى 33٪. نطاق واسع الهِيْكل الذي من المتوقع أن يصل إلَّى مرحلة النضج فِيْ العقد المقبل يمكن أن يشهد مكاسب إنتاجية حكومية تصل إلَّى 49٪ “.

وأوضح التقرير أن “إمكانات تحسين الإنتاجية كبيرة، وأن تحديد حجم فرصها هُو الخطوة الأولى فِيْ التفكير فِيْ إدخال التحولات، ولكن لنجاح هذا الاحتمال، تحتاج الحكومات إلَّى تحديد وإدخال التدخلات الصحيحة التي ستكون قابلة للتطبيق محليًا وستساهم فِيْ استراتيجية الحكومة “.

وأشار إلَّى 10 نماذج أعمال لتعزيز الإنتاجية، وهِيْ العمليات بمساعدة التكنولوجيا من خلال تبني تقنيات جديدة أو مناهج جديدة وتحسين الأساليب والمهارات الحالية، والجولات الرقمية للمواطنين من خلال تقديم خدمات حكومية فردية من منظور المستخدم، وأتمتة الخدمات من أجل تلبية توقعات الجمهُور لتصبح سياسات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وأكثر استنارة، بما فِيْ ذلك العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلَّى عدد من العوامل التي تعزز الإنتاجية، بما فِيْ ذلك وجود حكومة مرنة جاهزة لمواجهة التحديات، وتعزيز القدرات المستقبلية حيث يمكن للتكنولوجيا أن تدعم القادة الحكوميين فِيْ مواءمة مهارات القوى العاملة مع الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز القدرات القيادية والمواهب، بالإضافة إلَّى خلق بيئة مرنة. والقوى العاملة الماهرة، واستخدام الأصول بكفاءة. الإنتاجية، وخلق ثقافة عالية الأداء، وة النفقات، وتحسين المشتريات.

وأكد التقرير أن مهمة تحسين الإنتاجية الحكومية تتطلب من الحكومات اتخاذ قرارات حيوية تعكس فهمها العالي لطبيعة الاستثمار طويل الأجل فِيْ هذا المجال، وإدراكها لأهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتبادل المعرفة و الاستفادة من خبراتها فِيْ زيادة إنتاجيتها.

يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير “مراكز عالية التأثير لتحسين الإنتاجية الحكومية فِيْ الشرق الأوسط” عبر الرَابِطْ التالي

https//www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2022/detail/unl ocking-government