5 خطوات لجمع أول مليون دولار بسهُولة.. طريق الثراء يبدأ بفكرة

يعتقد خبراء السوق المالية أنه كلما زاد فهم الناس للصعوبات التي تواجههم فِيْ طريقهم لتحقيق أول مليون دولار، زادت فرصهم فِيْ تحقيق الهدف القيم.

قد يقول البعض “ليس هناك ما هُو أصعب من جني مليون دولار” على سبيل المزاح، لذلك يقدم الخبراء أفضل 5 نصائح لتحقيق أول مليون دولار فِيْ حياتك.

أولا، التمييز بين الثروة والدخل

يرى الخبراء أنه من المهم التمييز بين كسب مليون دولار وامتلاك مليون دولار، وأن الهدف الأساسي هُو الحصول على ثروة صافِيْة متراكَمْة تزيد على مليون دولار، وهُو ما يمكن لمعظم الناس تحقيقه، لكن القليل منهم سيفعل. كسب هذا القدر من المال فِيْ عام واحد.

نجح الكثير من الناس فِيْ جمع أول مليون دولار، لكنهم لم يبقوا طويلاً فِيْ رحلة الثراء. التاريخ الحديث مليء بأمثلة من الرياضيين والفنانين ورجال الأعمال والفائزين باليانصيب الذين يهدرون أموالهم من خلال إنفاق مبالغ لا يمكن تصورها على أشياء تافهة. هناك العديد من “أصحاب الملايين من الدولارات” الذين لا يكسبون مليون دولار فِيْ الواقع. قد يمتلك شخص ما، على سبيل المثال، نشاطًا تجاريًا يدر إيرادات تبلغ مليون دولار، ولكن يتعين عليه دفع معظم هذه الأموال كَمْصروفات.

الخطوات الأولى “صعبة”

بطء الادخار فِيْ وقت مبكر من الحياة

الخطوات الأولى فِيْ رحلة تحقيق أول مليون دولار لك كـ “ثروة” وليس “دخل”، كَمْا أوضحنا بالفعل أن الإيرادات لا تعَنّْي الثروة أو صافِيْ الربح، هِيْ تجنب بطء معدل الادخار فِيْ وقت مبكر من الحياة، فِيْ كثير من الأحيان، يحاول الخريجون الجدد دفع الإيجار يسددون قروض الطلاب ويجمعون ما يكفِيْ من المال للحفاظ على مستوى معيشي لائق.

يشير الخبراء إلَّى أن أولئك الذين يتمتعون بدرجة عالية من الانضباط وقادرون على توفِيْر مبلغ معقول من المال، قد يستغرق الأمر أكثر من 66 عامًا لبناء مليون دولار دون زيادة الفائدة، ولكن مع تقدم الناس فِيْ العمر والخبرة، تتغير الصورة. بدلاً من ذلك، غالبًا ما يجدون أنهم لم يعودوا مضطرين لدفع الكثير مقابل “نفقات البداية”، لقد سددوا ديونهم ولديهم الآن المنزل والأثاث الذي يحتاجون إليه، وربما يكون لديهم شريك حياة يتشاركون معه نفقات المعيشة .

لا تصدم بكَمْية كبيرة فِيْ بداية حياتك

العقبة الثانية التي تحول دون جمع أول مليون دولار من حياتنا هِيْ أنه يمثل الكثير من المال بالنسبة لمعظم الأشخاص، الذين بدأوا للتو فِيْ حياتهم المهنية، ويتطلب الانتقال من 500000 دولار إلَّى مليون دولار فِيْ الأصول عائدًا بنسبة 100 ٪ – مستوى من الأداء يصعب تحقيقه فِيْ أقل من ست سنوات.

يتطلب الانتقال من مليون دولار إلَّى مليوني دولار أيضًا نموًا بنسبة 100٪، لكن المليون التالي بعد ذلك يتطلب نموًا بنسبة 50٪ فقط (ثم 33٪ وهكذا).

يمكن للعديد من الأثرياء “العيش على الفائدة”، مما يعَنّْي أنهم يضعون جزءًا كبيرًا من ثروتهم فِيْ مجموعة آمنة نسبيًا من الأصول المدرة للدخل ويعيشون عليها – مما يسمح لهم بالمغامرة مع بقية أموالهم.

تنوع خيارات الاستثمار

يختلف موقع الأثرياء فِيْ جانب رئيسي واحد على الأقل. إنهم قادرون على الوصول إلَّى خيارات الاستثمار التي لا يتمتع بها الناس العاديون.

صناديق التحوط، على سبيل المثال، ليست فِيْ متناول معظم الناس لأنهم لا يملكون الحد الأدنى من الدخل أو مستويات الثروة التي حددها المنظمون.

من الصعب أيضًا الاستثمار فِيْ الفرص الناشئة بدون الثروة. تريد الشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة جذب أصحاب الملايين والمليارديرات، وليس الأشخاص العاديين الذين يمكنهم استثمار بضعة آلاف من الدولارات.

تجنب الخوف من المخاطرة

عَنّْدما تمتلك الكثير، تصبح المخاطر أسهل، ولكن فِيْ البداية يسيطر عليك الخوف من المخاطرة، وتخشى ألا تحظى بالتقدير الكافِيْ عَنّْد الحديث عَنّْ بناء الثروة وتراكَمْها، وعَنّْدما يبدأ الكثير من الناس فِيْ الادخار والاستثمار، فإنهم حماية ثرواتهم الصغيرة من المخاطر خوفا من فقدان كل شيء.

على الرغم من أن المستثمرين قد يخشون من خطر “خسارة كل شيء”، فإن اللعب بأمان يعَنّْي أنهم يجنون عوائد أقل، مما يجعل مهمة المليون دولار الأولى أكثر صعوبة.

على العكس من ذلك، بمجرد أن يمتلك الناس ما يكفِيْ من الثروة ليشعروا بالراحة لأنهم ليسوا عرضة لخطر الانكَمْاش الاقتصادي أو الركود فِيْ السوق، فإنهم غالبًا ما يتعرضون لمزيد من المخاطر.