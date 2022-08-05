5 خطوات للاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

يحدد برنامج حساب المواطن طريقة وخطوات الرجوع إلى نتائج الأهلية للمستفيدين من خلال موقع البرنامج.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التشاور حول الدعم ومعرفة الأهلية أم لا، باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع من خلال الرابط التالي (http//Ca.gov.sa).

– اضغط للتشاور حول حساب المواطن

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تفاصيل دفعة يوليو

قبل أسابيع قليلة، أودع برنامج حساب المواطن إعانة شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا معايير الأهلية في الدفعة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بموجب التوجيهات الكريمة التي تضمنت إعادة فتح التسجيل في برنامج. وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

زيادة الدعم للمستفيدين

وأوضح مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد دعم إضافي. مليار ريال

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، مما يجعل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه. أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.