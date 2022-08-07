5 سفن جديدة محملة بالحبوب تنطلق من أوكرانيا.. وهذه هِيْ وجهاتها

أبحرت 4 من أصل 5 سفن شحن محملة بالحبوب يوم الأحد من مينائي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين لمواصلة تصدير الحبوب إلَّى الأسواق العالمية.

بالإجمال، تتحرك 5 سفن تنقل آلاف الأطنان من الذرة والمواد الغذائية إلَّى تركيا والصين وإيطاليا اليوم، وفقًا لمركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلَّى اسطنبول حيث سيتم تفتيشها بحراً قبل عبورها. مضيق البوسفور.

من جهته، أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على تويتر أن أسطولًا من أربع سفن تحمل شحنات حبوب أبحر فِيْ ساعة مبكرة من صباح الأحد من موانئ أوكرانيا فِيْ البحر الأسود، فِيْ ثاني شحنة من المنتجات الغذائية منذ توصل أوكرانيا وروسيا إلَّى اتفاق عبور آمن. فِيْ 22 يوليو الماضي.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عَنّْ الوزير قوله إن السفِيْنة التي ترفع العلم الليبيري مصطفى نقاتي ونجم هِيْلينا وجلوري وريفا ويند التي تبحر تحت علم جزر مارشال انطلقت على متنها قرابة 170 ألف طن من المنتجات الزراعية. .

لم يتم تحديد المحتويات والوجهات بدقة.

فِيْ وقت متأخر من يوم السبت، وصلت سفِيْنة الشحن Volmar S إلَّى ميناء Chornomorsk الأوكراني، وهِيْ أول سفِيْنة تصل إلَّى أوكرانيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ فبراير الماضي.

وقال كوبراكوف “خطوتنا التالية هِيْ ضمان أن الموانئ الأوكرانية يمكنها التعامل مع أكثر من 100 سفِيْنة شهريًا”.

أعلن مركز التنسيق المشترك المشرف على العمليات، مساء أمس السبت، أن السفن تنقل أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلَّى تركيا والصين وإيطاليا، وسيتابع “المركز” تقدمهم حتى وصولهم إلَّى اسطنبول، حيث سيقومون. يتم تفتيشها فِيْ البحر قبل عبورهم مضيق البوسفور.

مع إطلاق هذه السفن، أخذت صادرات الحبوب الأوكرانية بخطى ثابتة تدريجيًا.

وقال مركز التنسيق المشترك فِيْ بيان إنه “بصدد الانتهاء من إجراءات التصدير النظامية” فِيْ إطار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال “قد تتأثر الجداول بالاستعدادات أو الأحوال الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة”.

فِيْ الوقت نفسه، سمح المركز لسفِيْنة الشحن “إم فِيْ أوسبري” بالإبحار فارغة إلَّى تشيرنومورسك بعد تفتيشها الأحد قبالة سواحل اسطنبول.

تأسس مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول بموجب الاتفاقية الدولية الموقعة فِيْ 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، التي تم تعليقها منذ بدء العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، وشحنات المنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

وأكَمْل الخبراء، مساء أمس السبت، عمليات التفتيش على الناقلة نافِيْستار التي غادرت أوديسا الجمعة متوجهة إلَّى إيرلندا.

وأكد المركز أن سفِيْنتين أخريين غادرتا فِيْ نفس الوقت ستخضعان للتفتيش يوم الأحد.

رحب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فِيْ خطابه أمام الأوكرانيين مساء السبت، باستئناف تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عَنّْ طريق البحر. وقال “موانئنا المطلة على البحر الأسود تعمل”.

ضغط كبير

صرح نائب وزير الزراعة الأوكراني أن المزارعين فِيْ بلاده يتعرضون لضغوط شديدة الآن، على الرغم من استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصرح تاراس فِيْسوتسكي لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية فِيْ عددها الصادر يوم الأحد أنه من المتوقع حصاد حوالي 20 مليون طن فقط من القمح هذا العام، أي حوالي ثلثي محصول العام الماضي قبل بدء الحرب الروسية.

وتابع “لقي ما لا يقل عَنّْ 20 مزارعًا حتفهم حتى الآن أثناء عملهم نتيجة اصطدامهم بالمناجم”، مشيرًا إلَّى أن أسعار القمح تراجعت بشكل مأساوي رغم ارتفاع أسعار السوق العالمية.

وأضاف نائب وزير الزراعة الأوكراني “علينا تصدير ستة ملايين طن من الحبوب شهريا”.

وقال فِيْسوتسكي أيضًا “نأمل أن يلتزم شركاؤنا الدوليون بجميع الاتفاقات … لكنني فِيْ الأساس أكثر تفاؤلاً من مارس الماضي بسبب الاتفاقية”.