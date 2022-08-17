5 سلع وضوابط جديدة للصرف.. تفاصيل زيادة التموين فِيْ مصر

وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط للبدء فِيْ صرف الإمدادات المتزايدة، والتي من المقرر صرفها كَمْساعدات استثنائية، بداية الشهر المقبل.

وزارة التموين المصرية تباشر صرف قرارات التقنين بزيادة العرض الذي وافقت عليه ابتداء من سبتمبر المقبل.

تصدرت كلمة “زيادة العرض” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، وذلك لاهتمام الكثير من المواطنين فِيْ مصر بمعرفة تفاصيل زيادة العرض، وتعب الإجراءات وكَيْفَِيْة الإنفاق، وفِيْ التقرير التالي نعرض مراقبة التفاصيل الكاملة وضوابط الزيادة فِيْ العرض.

إرشادات وضوابط لزيادة العرض

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فِيْ مصر توجيهات بشأن تبادل السلع الغذائية وزيادة الإمدادات.

وقال وزير التموين المصري، بحسب بيان، إن للمواطن الحق فِيْ صرف باقي الدعم المخصص له على البطاقة التموينية لأنواع السلع، بشرط ألا تتجاوز البضائع المشتراة رصيد البضاعة. دعم معتمد.

ونصت الضوابط على أحقية المواطن فِيْ سداد مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات فِيْ الشهر من منفذ التوريد، ومبلغ لا يتجاوز دعم التموين بعد زيادة العرض بمقدار 5 جنيهات.

وأوضحت ضوابط زيادة العرض، وفق القرار الوزاري، أنه سيتم تنفِيْذها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر.

وشدد الوزير على أن المبالغ التي ستضاف للبطاقات التموينية هِيْ زيادة معروض، أي أنها سلع تموينية وليست مبالغ يتم سحبها نقداً.

تدعم الدولة المصرية وزارة التموين بنحو 90 مليار جنيه للسلع المدعومة والخبز على البطاقة التموينية، بحسب بيانات وزارة المالية عَنّْ الموازنة العامة للدولة 2022-2023.

ويبلغ عدد المستفِيْدين من بطاقات الدعم والتموين الحكومية حوالي 73 مليون مواطن للخبز المدعوم، و 64 مليون مواطن من السلع الغذائية مسجلين فِيْ 23 مليون بطاقة.

من هم المستفِيْدون من زيادة العرض

ووفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والضوابط التي أعلنتها وزارة التموين المصرية، فإن المستفِيْدين من المساعدات الاستثنائية وزيادة العرض هم أصحاب المعاشات التقاعدية أو رواتبهم التي تقل عَنّْ 2500 جنيه شهريًا.

كَمْ عدد البطاقات المستهدفة لزيادة العرض

وبحسب بيان ومخزون وزارة التموين فِيْ مصر، فقد تم تحديد 9.1 مليون بطاقة ستستفِيْد من الزيادة المخطط لها فِيْ التوريد من أصل 23 مليون بطاقة تموين مسجلة فِيْ مصر.

ما هُو عدد المستفِيْدين من زيادة العرض

ويبلغ عدد المستفِيْدين من زيادة العرض حوالي 36 مليون مواطن بإجمالي عدد 7.8 مليون أسرة.

ما هِيْ قيمة زيادة العرض

تم تعيين الدكتور علي المصيلحي وزيرا للتموين وفقا للأنظمة

100 جنيه عَنّْ البطاقة المسجلة بها عائلة واحدة

200 جنيه عَنّْ البطاقة المسجلة بها عائلتان

300 جنيه للبطاقة التموينية مسجلة لدى 3 عائلات.

كَيْفَ تستفِيْد من البطاقة التموينية لزيادة العرض

تم تحديد الضوابط التي أعلنها وزير التموين على النحو التالي

صرف قنينة زيت 800 جرام للفرد بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة

صرف 2 كيلو سكر للفرد وبحد أقصى 8 كيلو سكر لكل بطاقة.

صرف 1 كيلو أرز على البطاقة التي يقل عدد أفرادها عَنّْ 4 أفراد.

صرف 2 كيلو أرز لبطاقة 4 أفراد فأكثر.

صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عَنّْ 4 أفراد.

استبدل عبوتين 800 جرام من المعكرونة ببطاقة لأربعة أشخاص أو أكثر.

هل أضيفت سلع غذائية جديدة لزيادة العرض

فِيْ إطار قرار زيادة العرض أضافت وزارة التموين 5 سلع جديدة وهِيْ البطاطا الحلوة والدقيق والطحينة والتونة والفتات والمربى، لتصل إلَّى قائمة الدورات التموينية المدعومة التي يصرف منها المواطن المبلغ. من دعم 30 سلعة.

ما قيمة إنفاق الدولة على زيادة العرض

وتتحمل الحكومة المصرية 5.5 مليار جنيه قيمة الزيادة الغذائية لمدة 6 أشهر فقط وهِيْ الفترة المحددة كَمْساعدات استثنائية.