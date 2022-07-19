5 عوامل تُحسِّن الصحة النفسية

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية سلسلة من السلوكيات التي تساعد على تحسين الحالة النفسية، والمشار إليها في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر. العوامل التي تعمل على تحسين الصحة النفسية تتمثل في الأنشطة الرياضية البحث عن المتعة فيها وجعلها جزءًا من الحياة اليومية. محاولة جعله تعليمًا مستمرًا متوازنًا وصحيًا السعي دائمًا للحصول على المعرفة وأخذ الدورات التدريبية التي تعزز مهارات التواصل مع الآخرين ؛ يحبون قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ساهم في مساعدة الآخرين.

عوامل تحسين الصحة النفسية

و قبل؛ سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض العوامل التي تعمل على تحسين الصحة النفسية من خلال حسابها على موقع تويتر “Vive Sano”، أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض العوامل التي تعمل على تحسين الصحة النفسية، ومنها العطاء والمساهمة في مساعدة الآخرين، ومواصلة التعلم من خلال اكتساب مهارات جديدة تجعل الناس يشعرون بالرضا وتزيد من الثقة بالنفس، فضلاً عن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

الرياضة والتواصل

من بين عوامل التحسين النفسي الأنشطة الرياضية، حيث يمكن للفرد أن يجد ما يستمتع به عنها لجعل الرياضة جزءًا من حياته اليومية، والتواصل أخيرًا مع الآخرين مثل قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.