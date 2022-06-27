5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، ضربة موجعة قبل المباراة القادمة أمام سيراميكا كليوباترا كلوب في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يغيب عن حازم إمام ومحمود علاء وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول غدا الثلاثاء في الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت عن آخر مستجدات إصابة نجم الزمالك طارق حامد التي تعرض لها في الفترة الماضية، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفارس الأبيض في العديد من المباريات الأخيرة.

وأكدت هذه التقارير أن اللاعب خضع، السبت الماضي، لفحص طبي جديد داخل إحدى المستشفيات الكبرى، بناءً على رغبة الدكتور محمد أسامة، للحصول على تقرير طبي جديد عن حالته الصحية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن اللاعب كان حاضرا بشكل طبيعي في تدريب الزمالك أمس وخضع لتدريب تأهيلي بالصالة الرياضية، حيث لم يتلق النجم المصري إشعارا رسميا بإحالته للتحقيق في سياق أزمة غيابه الأخيرة لفترة طويلة. . للمشاركة في تدريب جماعي في White Castle بعد السفر إلى إسبانيا.