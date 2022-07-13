5 غيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. وشكوك حول مشاركة هذا الثلاثي

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مقابل الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2022.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتقام مباراة الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

تصنيف الفريقين في الدوري المصري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلف المتصدر الزمالك برصيد 54 نقطة.

غياب الأهلي أمام بيراميدز

يخسر النادي الأهلي خدمات مجموعة من اللاعبين، في المباراة القادمة أمام بيراميدز، بسبب الإصابات.

ويأتي حسين الشحات على رأس غياب الأهلي أمام بيراميدز حيث أصيب بقطع غضروف في ركبته وتعرض لتهديد خطير بعدم استكمال الموسم مع الأهلي.

يغيب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن الأهلي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية بعد مشاركته في المباريات الأخيرة مع النادي.

وغاب الثلاثي – أكرم توفيق وعمار حمدي ولويس ميكيسوني – منذ فترة طويلة عن الفريق الأول بسبب الإصابة.

ويعاني أكرم وعمار من تمزق في الرباط الصليبي في وقت سابق من الموسم بينما يعاني لويس ميشوني من تمزق في الرباط الإنسي في ركبته ويخضع للعلاج بحقن البلازما.

شكوك حول مشاركة ثلاثي الأهلي أمام بيراميديس ..

تدور الشكوك حول مشاركة الثلاثي محمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم، في مباراة بيراميدز المقبلة، بعد إصابته يوم أمس في مباراة المستقبل التي فاز فيها الأهلي بأربعة أهداف متتالية.