5 قروش.. ارتفاع جديد للدولار فِيْ مصر والجنيه عَنّْد أقل سعر منذ التعويم

انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بمقدار 5 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022.

وصلت قيمة الجنيه إلَّى أدنى مستوى لها منذ تحرير سعر الصرف فِيْ نوفمبر 2016، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس، وقرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي اليوم بشأن أسعار الفائدة.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه فِيْ البنوك اليوم 19.53 جنيه للبيع بدلا من 19.47 جنيه أمس.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 19.43 للشراء و 19.53 للبيع بزيادة 5 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.44 جنيه للشراء و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى

19.44 جنيه للشراء و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الاسكندرية

19.41 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع.

يترقب المستثمرون والمؤسسات قرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي اليوم بتحديد أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يرفعها ما بين 50 إلَّى 75 نقطة، فِيْ مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

يعتبر انخفاض الجنيه خلال تعاملات اليوم أمام الدولار تسارعًا وليس هبوطًا تدريجيًا

وتراجع الجنيه المصري بعد التخفِيْض الأخير إلَّى أدنى سعر سجله فِيْ السوق الرسمي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، عَنّْد مستويات 19.56، التي سجلها يوم 20 ديسمبر 2016.

سحب البنك المركزي أمس 100 مليار جنيه للمرة السادسة من سيولة البنوك من خلال مزادات الودائع المفتوحة ذات الدخل الثابت

وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فقد سجل أدنى سعر يوم 20 ديسمبر 2016، حيث بلغ سعر صرف الدولار 19.5605، وهُو أعلى سعر رسمي على الإطلاق.

يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية لتسوية أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، وفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2022.