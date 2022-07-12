5 لاعبين من الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة بيراميدز المقبلة

5 لاعبين من فريق النادي الأهلي الأول يواجهون شبح الإيقاف والغياب عن مباراة بيراميدز المقبلة، في حال حصل حجز إضافي في مباراة الفريق ضد المستقبل الليلة.

ويستقبل الأهلي نظيره فيوتشر، مساء الثلاثاء، في مباراة الفريقين على ملعب الأهلي وى السلام بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ24 لفريق الدوري المصري. .

وخماسي طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة وأليو ديانج ومحمد هاني ومحمد شريف، لديهم إنذارين قبل مواجهة المستقبل، وإذا تلقوا إنذارًا ثالثًا في المباراة، فسيتم إيقافهم وغيابهم عن مباراة بيراميدز المقبلة. .

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز في الجولة المقبلة من مسابقات الدوري المصري موسم 2022-2022.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.

بينما يحتل المستقبل المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 39 نقطة.