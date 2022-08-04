5 مؤشرات تدل على اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود 

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بشكل حاد، والتضخم المرتفع وأزمة الطاقة إلى الاقتناع بأن الاقتصاد العالمي يتجه بلا هوادة نحو الركود، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ووزيرة الخزانة الأمريكية. جانيت يلين، أكدت هذه الفكرة.

كما قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن التضخم والصراعات الدولية قد تدفع بالاقتصاد العالمي إلى حافة الركود.

إليك ما تقوله بعض مؤشرات مخاطر الركود الرئيسية

1- البنوك ترفع أسعار الفائدة

رفعت البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة، على سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة الشهر الماضي بعد رفعها في مارس ومايو ويونيو، للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 9، 1٪ في الولايات المتحدة.

كما رفع البنك الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وحذت حذوه العديد من البنوك الأخرى حول العالم.

2- الركود في أوروبا وأثره في الخارج

يربط بعض المستثمرين مخاطر الركود العالمي بإمدادات الغاز من روسيا، وقد قال صندوق النقد الدولي إن الخفض الكامل للإمدادات إلى أوروبا سيشهد نموًا صفريًا، وأن أسعار الغاز في أوروبا زادت بالفعل بنسبة 180 في المائة هذا العام.

وحذر التقرير من أن النمو العالمي قد يتباطأ إلى 2٪ بحلول عام 2023، وهو مستوى يعادل فعليًا الركود نظرًا للنمو السكاني وحاجة الدول الفقيرة إلى التوسع بشكل أسرع.

وأكد التقرير أيضًا أن التضخم المصحوب بالركود في أوروبا هذا العام سينتشر في الخارج.

3- انكماش غير متوقع

أكد الانكماش غير المتوقع في المؤشرات الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو لشهر يوليو فكرة الركود، والإشارات إلى أن ألمانيا في حالة ركود بالفعل، وأن منطقة اليورو ليست بعيدة عن الركب.

وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أن معدل النمو وصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2022 للولايات المتحدة وأوروبا.

4- انخفاض سعر النحاس

لا يعرف الكثيرون أن النحاس مؤشر على الازدهار أو الانهيار الاقتصادي، لذا فإن الانخفاض في سعره دائمًا ما يكون مؤشرًا غير مواتٍ، وقد انخفض سعره بنسبة 22٪ هذا العام، وتسببت مخاوف الركود في انخفاض الأسعار، وانخفاض أسعار المعادن الأساسية. يسقط.

5- مؤشرات ثقة منخفضة

يقيس مؤشر سيتي الاقتصادي ثقة المستهلك في الاقتصاد، وشهد التقرير الأخير انخفاضًا حادًا في الثقة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، حيث وصلت مؤشراته إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف.