5 مباريات ودية.. هكذا يستعد المنتخب السعودي لـ”كأس العالم 2022″

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه سيلعب 5 مباريات ودية، قبل مونديال قطر 2022.

نجح المنتخب السعودي لكرة القدم في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعد أن تصدر المجموعة الأولى التي ضمت أستراليا واليابان وفيتنام والصين وعمان.

تمكن الأخضر من الوصول إلى المونديال للمرة السادسة في التاريخ، بعد نسخ الأعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2022.

5 مباريات ودية .. هكذا يستعد المنتخب السعودي لـ “مونديال 2022”.

نستعرض في “سعودي سبورت” المباريات الرسمية الودية التي أعلن عنها حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المقرر لعبها في سبتمبر ونوفمبر، قبل انطلاق المونديال

– المباراة الأولى ضد الإكوادور 23 سبتمبر في مورسيا الإسبانية

– المباراة الثانية ضد أمريكا .. 27 سبتمبر في مورسيا الإسبانية

– المباراة الثالثة ضد أيسلندا 6 نوفمبر في أبو ظبي الإمارات

– المباراة الرابعة ضد بنما 10 نوفمبر في أبو ظبي الإمارات

المباراة الخامسة ضد كرواتيا يوم 16 نوفمبر في العاصمة الرياض

يشار إلى أن المجموعة الثالثة للمنتخب السعودي في مونديال 2022 تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.