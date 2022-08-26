5 مخالفات تستوجب الغرامة بلائحة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

نشرت صحيفة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بالموافقة على الترتيبات والإجراءات لتنفيذ أحكام اللائحة للتعامل مع عدم إفشاء المعلومات. . لأغراض الضريبة.

تدخل هذه الأحكام والإجراءات الواردة في إحدى عشرة مادة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

آلية الغرامات والاعتراض

وتضمنت اللائحة المخالفات التي تستوجب الغرامات وإجراءات فرض الغرامات وآلية الاعتراض وغيرها من المواد التي تشرح اللائحة وتبين آلية تطبيقها، بينما تحدد المادة الخامسة من اللائحة الغرامات التي سيتم تطبيقها على المؤسسات المالية. إذا ارتكبوا أي جريمة.

وأكد أن عدم تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا لمعيار المعلومات المشتركة و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في أو قبل 31 مايو من العام التالي للسنة التقويمية التي يشير إليها الإقرار الضريبي، هو مخالفة تستوجب غرامة قدرها (500). خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المدة المحددة لتسليم التقارير الضريبية على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة في مجمله (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

التعدي

وأشارت إلى أن عدم تقديم إقرار بالمعلومات الضريبية على النحو المطلوب في النموذج المحدد لمعيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، يعد انتهاكًا يعاقب عليه بغرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بدولة معينة.

وأوضح أن تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوب تضمينها في إعلان المعلومات لمعيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، إلا إذا كانت تلك المعلومات تشير إلى شخص ثالث وتبين أنه لم يكن ينوي تقديمها معلومات غير صحيحة أو بيانات غير كاملة جريمة يعاقب عليها بغرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.

وشدد على أن عدم تقديم عائد إعلامي وفقًا للطريقة الموضحة في معيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، من خلال تقديمه عبر قنوات غير تلك المتفق عليها في معيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، يعد انتهاكًا يحمل غرامة. ثلاثة آلاف (3،000) ريال سعودي عن كل تصريح خاص بالدولة.

وحذر من الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص أثناء تأدية عمله وممارسة صلاحياته وفقاً لمعيار الإبلاغ المشترك و / أو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، وهو مخالفة تتطلب غرامة قدرها (3000) ثلاثة آلاف سعودي. ريال. .