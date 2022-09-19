5 مرات.. الاتحاد يضاعف مكافأة النصر

ضاعف مجلس إدارة نادي الاتحاد مكافأة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 5 مرات، بحسب آخر الأخبار، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

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النصر والاتحاد، بعد احتلال كل منهما صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، سيكون عليهما، فِيْ 2 أكتوبر، نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث يواجه الفريقان بعضهما البعض. فِيْ مباراة تجمعهم فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري “روشن”.

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أشارت صحيفة الاقتصادية، صباح اليوم الاثنين، إلَّى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي قرر زيادة المكافآت الاقتصادية التي يتلقاها كل لاعب فِيْ فريق كرة القدم الأول، فِيْ حال فوزه بفارق ضئيل. اللعبة. فِيْ مسابقات دوري روشان السعودي، بـ 10 آلاف ريال. .

وأوضح أن مكافأة الفوز فِيْ مباريات مهمة مثل كلاسيكو النصر ستتضاعف ب 5، لتصل إلَّى 50 ألف ريال سعودي.

وفِيْ سياق منفصل، قرر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خوض مباراة ودية فِيْ مباراة واحدة، قبل كلاسيكو النصر، حيث يواجه جدة، الاثنين المقبل، فِيْ مباراة سيغيب فِيْها 7 لاعبين.، بعد استدعائهم لمنتخباتهم الوطنية.

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