5 معلومات رئيسية في بطاقة الرقم المميز لحواجز الشاحنات

وأشارت هيئة النقل العام إلى أهمية الالتزام بإصدار البطاقة بالرقم المميز لحواجز الشاحنات والمقطورات للمصانع والورش المعتمدة.

وأشار إلى أن البطاقة يجب أن تتضمن 5 بيانات أساسية ؛ الأكثر أهمية

اسم المصنع / الورشة.

تاريخ التصنيع.

متطلبات تقنية.

معلومات عن الشاحنات / المقطورات.

نوع الحاجز (أمامي / جانبي / خلفي).

دليل سائقي الشاحنات

و قبل؛ أصدرت هيئة النقل العام دليلاً لسائقي الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني هنا بثلاث لغات مختلفة (العربية – الإنجليزية – الأردية) تحتوي على تعليمات حول بعض شروط السلامة التي يجب أن يستوفيها ويتبعها سائقي الشاحنات، وأهم المتطلبات العامة والتعليمات والمهارات الهامة وحقوق السائق وكذلك الأفضل طرق فحص المركبة ومعرفة أبعاد وأوزان الشاحنات حسب المواصفات القياسية السعودية. تعليمات وتعليمات التحكم في السيارة والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة ومشاركة الطريق مع الآخرين وإدارة السرعة.

متطلبات الأمن العامة

يهدف دليل هيئة النقل العام المكون من أحد عشر جزءًا إلى مساعدة سائقي الشاحنات على تعلم متطلبات السلامة العامة للقيادة المهنية والآمنة، ويأتي استمرارًا لجهود هيئة النقل العامة لتسهيل الوصول إلى لوائح ومعايير الهيئة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، ومعرفة متطلبات سلامة المواطن في المركبات التي تنقل البضائع غير الخطرة بين المدن وداخلها.

إطار إرشادي

وتجدر الإشارة إلى أن الدليل هو إطار إرشادي لسائقي الشاحنات في المملكة، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمر بها السائق خلال رحلته، بالإضافة إلى الالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة نقل آمنة. من مكان الشحن حتى الوصول إلى الوجهة لتنزيل الدليل قم بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة النقل العام هنا.