5 مقترحات أوروبية لإدارة أزمة الطاقة.. هل تفك “ألغاز” سعر الغاز

فِيْ الأسبوع الماضي، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحديثها السنوي عَنّْ حالة الاتحاد الأوروبي فِيْ مجال الطاقة،

إنها القضية الرئيسية المرتبطة بحالة طوارئ أسعار الطاقة داخل الكتلة.

لكن فون دير لاين اضطرت بالفعل إلَّى الحد من أفكارها “المتطرفة” بسبب مقاومة الدول الأعضاء، خاصة فِيْما يتعلق بوضع سقف لسعر أسعار الغاز، وهُو الأمر الذي تعتبره معظم دول الكتلة غير قابل للتطبيق.

أوراق إحاطة مليئة بالأفكار

المفوضية والدول الأعضاء، توزيع أوراق إحاطة مليئة بالأفكار ؛ بما فِيْ ذلك تدابير إلزامية لخفض الطلب على الكهرباء ؛ تحديد عائدات الشركات التي تولد الكهرباء من مصادر منخفضة التكلفة، حيث إن هذه “المكاسب المفاجئة” ستساعد المستهلكين.

كَمْا تضمنت ضريبة تضامنية على شركات الوقود الأحفوري ذات الربحية العالية ؛ زيادة دعم السيولة لشركات المرافق المتعثرة ؛ ووضع سقف لسعر واردات الغاز الروسي.

اجتمع وزراء الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي ودعموا كل شيء باستثناء تحديد سقف للأسعار، لكن لم يكن هناك إجماع كبير على تفاصيل الخطط ؛ سيحاولون مرة أخرى عَنّْدما يجتمعون مرة أخرى فِيْ 30 سبتمبر.

وفِيْ الأسبوع الماضي أيضًا، قالت المفوضية إنها تعمل على خمس أفكار لا تتعلق بدعم السيولة ولكنها تضيف إجراءات لدعم بعض المستخدمين المميزين.

1. التقنين الإجباري للكهرباء

لقد نجحت بروكسل بالفعل فِيْ إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على خفض بنسبة 15٪ فِيْ استخدام الغاز، وتتبع فون دير لاين نفس الصيغة فِيْ مجال الكهرباء.

تظهر الوثائق أن المفوضية تريد إجبار الدول على تقليل استخدام الطاقة بنسبة 5٪ خلال ساعات الذروة، وخفض الطلب الشهري على الكهرباء طواعية بنسبة 10٪.

يمكن القيام بذلك عَنّْ طريق دفع بعض الصناعات للإغلاق حسب الحاجة، من الناحية المثالية بالتنسيق عبر الحدود بحيث لا تتعطل سلاسل التوريد للمنتجات الرئيسية.

2. فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة

حقق منتجو الكهرباء الذين لا يستخدمون الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، مثل الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، إيرادات قياسية من أزمة الطاقة، وتريد بروكسل استرداد بعض هذه الأموال لتعويض ارتفاع فواتير الطاقة.

وقد اعتمدت اللجنة نهجاً ذا شقين تجاه هذه المسألة ؛ الأول يتضمن سحب الأرباح من جميع منتجي الطاقة غير الغازية عَنّْدما يبيعون ما يزيد عَنّْ 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

سيتعين على شركات الوقود الأحفوري أيضًا التنازل عَنّْ جزء من أرباحها لعام 2022 ؛ سيتم استخدام الأموال لمساعدة المستهلكين فِيْ محنة.

لكن هناك مخاوف من أن خفض الأرباح من شركات الطاقة المتجددة سيثبط الاستثمار فِيْ وقت تريد فِيْه بروكسل تسريع التحول بعيدًا عَنّْ الوقود الأحفوري.

الشق الثاني هُو أن هناك نقاشًا حادًا حول ما إذا كانت هذه الضريبة هِيْ فِيْ الواقع ضريبة، وهِيْ نقطة جادلت بها دول مثل فرنسا والمجر، مما يعَنّْي أنه لا يمكن تبنيها إلا بالإجماع من قبل الدول الأعضاء، بدلاً من الأغلبية المؤهلة بموجب تدبير طارئ.

3. طاقة أرخص لبعض العملاء

ستكون البلدان قادرة على وضع تعريفات كهربائية رخيصة ومنظمة للأسر المؤهلة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفِيْ بعض الحالات تعويض المنتجين عَنّْ توفِيْر تلك الطاقة.

4. قواعد تداول السلطة المتراخية

يتفق كل من بروكسل والاتحاد الأوروبي على أنه يجب القيام بشيء ما لمساعدة الموردين على الشراء بسهُولة أكبر فِيْ بورصات الطاقة ؛ زادت الأسعار المرتفعة من المبلغ النقدي الذي يحتاجون إليه للمشاركة فِيْ العطاءات فِيْ الوقت الفعلي.

أخذت بعض البلدان – لا سيما السويد وفنلندا وألمانيا – زمام الأمور بنفسها، حيث قدمت المليارات فِيْ شكل خطوط ائتمان لشركات الطاقة لسداد الديون وشراء الغاز الطبيعي ومنع المرافق بشكل عام من التخلف عَنّْ السداد.

لم يتم حتى الآن توزيع أي مسودة تشريعية للاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، أي مساعدة شركات الطاقة على توفِيْر النقود.

5. سعر الغاز اللُغُز

ويعمل رئيس المفوضية الأوروبية على حل مشكلة معالجة السبب الجذري للأزمة الحالية وهُو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وتخشى بعض الدول التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي انتقام موسكو. إنهم لا يريدون أن يفقدوا ما لا يزال يدخله القليل من الإمدادات.

تدعم 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه وبيعه فِيْ الكتلة، ليس فقط الغاز من روسيا ولكن الغاز من جميع الموردين.

لكن المفوضية حذرت مرارًا وتكرارًا من أن مثل هذه القيود الشاملة تخاطر بفقدان الكتلة، بسبب ندرة الإمدادات العالمية، حيث إن الأسواق مثل آسيا مستعدة لدفع المزيد.