5 مواقع لإجابة السائلين في المسجد الحرام

أنشأت رئاسة الحرمين الشريفين ممثلة بإدارة شؤون توجيه المتقدمين بوكالة شؤون المرشدات 5 مواقع للرد على المستجوبين والتأكد من استعدادهم لخدمة أكبر عدد من الزوار والحجاج مع زيادة عدد الحجاج.

مواقع جديدة

وأوضح مدير دائرة إرشاد المستجوبين سلطان بن سعد البقمي، أن المواقع الجديدة تشمل موقعين في الأفنية الخارجية للمسجد الحرام و (3) داخل المسجد الحرام، بما في ذلك موقع بالدور الثاني للملك فهد. التوسع ليصل عدد الأماكن المخصصة للإجابة على الأسئلة إلى 15 مكاناً داخل المسجد الكبير، كما يوجد (23) كشك هاتف موزعة في الممرات والمداخل الرئيسية والمساء، بالإضافة إلى (7) أماكن للإجابة على الأسئلة. – المحققون عبر الهاتف.

جواب من يسأل

وأشار إلى أن برنامج “الرد على من يسأل” يقوم على (100) مشارك بارز وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال مدة (24) ساعة، مع مراعاة أن فتاوىهم مبنية على النتائج. من وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على الجمهور المستهدف).