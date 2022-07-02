5 مواقف على مداخل مكة لاستقبال مركبات الحجاج

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة التشغيل والصيانة استعداداتها لتجهيز المواقف الخمسة عند مداخل مكة المكرمة، بمساحة إجمالية (1،885،000)، لاستقبال المركبات خلال موسم حج 1444 هـ. وذلك تماشيا مع خطة منع السيارات من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. .

الانتباه للحاج

أوضح وكيل وزارة التشغيل والصيانة بالعاصمة المقدسة هزاع بن فيصل الشريف، أن البلدية تولي اهتماما كبيرا بهذه المواقع نظرا لأهميتها خلال المواسم لتقليل الحمل داخل مدينة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن هناك عدة فرق فنية. تم تشكيلها لتفقد هذه المواقع وتجهيزها خلال الموسم، ولتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمان وأمان.

جهود أمانة العاصمة المقدسة

وأوضح الشريف أن المرافق الملحقة بمواقف السيارات والتي تشمل مجمعات الدوائر الحكومية وغرف انتظار للحجاج ودورات المياه، حيث تم تجهيز مقار الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وسفلتة ورصف. تم تجهيز أعمال التخطيط والترقيم والإنارة والتشجير، وبلغ عدد مواقف السيارات عند مداخل المدينة المقدسة 50 ألف مركبة.