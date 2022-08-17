5 نصائح لاختيار أفضل إطلالة لـ الزي السعودي التقليدي

يسلط موقع الأزياء، الذي يراقب الأزياء التقليدية في جميع أنحاء العالم، الضوء على الأزياء السعودية التقليدية، خاصة أنه في غضون شهر تقريبًا، ستأتي ذكرى العيد الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال التقرير إن السعوديين ورثوا الزي السعودي التقليدي عن جدهم، وهم يشعرون بالفخر والانتماء للثقافة السعودية عند ارتدائه مع تطور خامات تصنيعه.

أجود أنواع الأقمشة للزي السعودي التقليدي

كما ذكرت CNN بالعربية، هناك أقمشة فاخرة تنتجها مصانع يابانية، وهناك أيضًا أقمشة إيطالية وفرنسية وإنجليزية، كلها مناسبة لارتداء الملابس السعودية التقليدية.

كيفية اختيار نوع القماش

في حين أن جميع الأنواع المذكورة أعلاه أنيقة، يجب مراعاة عوامل المناخ والطقس، على سبيل المثال، في المناطق الساحلية، الابتعاد عن البوليستر ؛ لأنه يزيد من قابلية التنفس ويحبس الهواء، ومن الأفضل اختيار القطن الطبيعي ؛ لأنه يتميز بمقاومته للرطوبة والنعومة والبرودة.

اختر الألوان

يفضل في الصيف استخدام الأقمشة ذات اللون الأبيض الفاتح والسكر والألوان الفاتحة التي تميل إلى اللون الأخضر والأرضي بشكل عام.

ويفضل في الشتاء استخدام أقمشة صوفية نقية ثقيلة أو أقمشة وبر سميكة وسميكة إذا كان الطقس شديد البرودة.

يُنصح في الربيع بارتداء 40٪ من الصوف، أو ارتداء ملابس صيفية مع جاكيت من الصوف أو كارديجان، مع شالات حمراء وشالات كشمير، مما يبرز أن من بين الشالات الأكثر شهرة شال ميرينو إيبيكس من الصوف، وشال الكشمير الباشمينا الذي تم نسجها ونسجها ونسجها يدويًا، تم صنع الشال على يد حرفيين محترفين ذوي خبرة عالية في منطقة كشمير والهند.

اختيار عصابة الرأس المناسبة

يعتمد اختيار عصابة الرأس على حجم قطر دائرتها، وتعتبر طبيعة محيط الرأس وتكوينه عاملاً مهمًا، ويتم تحديده من خلال تجربة عينات وأحجام مختلفة، ولكن يجب أيضًا مراعاة سمكها. والسمك المناسب 5 سم وهو متوافق مع جميع مقاسات الراس والاعمار ايضا.