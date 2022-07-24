5 نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية لكبار السن

قدم مجلس شؤون الأسرة عدة نصائح للحفاظ على الخصوصية الرقمية لكبار السن وحمايتهم من الاحتيال الذي قد يتعرضون له.

استخدام الإنترنت بين كبار السن

وكشف المجلس في إنفوجرافيك على حسابه على تويتر، عن إحصائية حول استخدام الإنترنت بين كبار السن، موضحًا أن 81.3٪ يستخدمونه من 65 إلى 69 عامًا، بينما يستخدمه 58٪ من 70 إلى 74 عامًا.

نصائح الخصوصية الرقمية

وأضاف أن رفع الوعي والتفتيش على أمن الأجهزة الإلكترونية لكبار السن يحميهم من الاحتيال، حيث يقدم عدة نصائح للحفاظ على خصوصيتهم الرقمية، وهي كالتالي الوعي بعدم التعامل مع الأشخاص المجهولين وعدم مشاركة بياناتك على المواقع المشتبه بها. .

يتم فحص الأجهزة التي يستخدمها كبار السن بشكل دوري للتأكد من سلامتهم، كما يتم حثهم على عدم الرد على الرسائل الاحتيالية، وكذلك تنزيل برامج لأطفالهم نيابة عنهم حتى لا يتعرضوا للاحتيال.

مبادرة التكنولوجيا للجميع

أطلق مجلس شؤون الأسرة في أبريل الماضي المرحلة الثالثة من مبادرة التكنولوجيا للجميع والإدماج الرقمي لكبار السن، بإطلاق برنامج تدريبي لكبار السن على استخدام التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع وزارتي الرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. .

يتم تدريبهم على تطبيقات (أبشر وصحتي والمصالي) حيث يتم التدريب من قبل مجموعة من المدربين المتطوعين التابعين لوزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة من مختلف أعضاء اللجنة الاستشارية للأطفال.