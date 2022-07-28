5.7 مليار دولار أرباح 11 بنكاً إماراتيا فِيْ النصف الأول من 2022

ارتفع صافِيْ أرباح 11 مصرفا فِيْ الإمارات والمدرجة فِيْ أسواق رأس المال المحلية إلَّى 20.91 مليار درهم (5.69 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من عام 2022.

بناءً على إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية حتى تاريخه، ارتفع صافِيْ أرباح البنوك خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو 2022 بنسبة 43.5٪ أي ما يعادل 6.34 مليار درهم، مقارنة بنحو 14.57 مليار درهم. عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

بلغت أرباح 6 بنوك مدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية فِيْ النصف الأول من العام الجاري 10.58 مليار درهم، بزيادة قدرها 48.5٪ مقارنة بـ7.12 مليار درهم فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي، فِيْما بلغت أرباح 5 بنوك مدرجة فِيْ البورصة. وبلغ حجم سوق دبي المالي نحو 10.33 مليار درهم. فِيْ النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 38.6٪ مقابل 7.45 مليار درهم فِيْ الفترة المقابلة من عام 2022.

بنك أبوظبي الأول

استحوذ بنك أبوظبي الأول على الحصة الأكبر من إجمالي الأرباح، بعد أن سجل صافِيْ أرباح بنحو 8 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث حققت جميع أعمال البنك الأساسية. النمو المتتالي، نتيجة للنمو المزدوج فِيْ الخدمات المصرفِيْة الاستثمارية، والخدمات المصرفِيْة للشركات والأعمال، وذلك بفضل الزخم القوي والفوائد الأولية من معدلات الفائدة المرتفعة وأنشطة العملاء داخل الأسواق العالمية.

بنك الإمارات دبي الوطني

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 11٪ إلَّى 5.3 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، محققة أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2022، وسط أداء قياسي من حيث أنشطة قروض التجزئة ومعاملات العملاء مصحوباً بتحسن فِيْ الهُوامش. مما أدى إلَّى زيادة الدخل بنسبة 23٪.

حقق بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً فِيْ صافِيْ ربحه بنسبة 45٪ على أساس سنوي ليصل إلَّى 2.7 مليار درهم، مقابل 1.86 مليار درهم للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة فِيْ الإيرادات الأساسية بالإضافة إلَّى الانخفاض. فِيْ الأحكام.

بنك المشرق

ارتفعت أرباح بنك المشرق إلَّى 1.4 مليار درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، فِيْما بلغت أرباح التشغيل نحو 1.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 17٪ نتيجة زيادة الدخل التشغيلي نتيجة الزيادة فِيْ صافِيْ دخل الفوائد والدخل. من التمويل الإسلامي.

نما صافِيْ ربح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30٪ ليبلغ 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعاً بالنمو القوي فِيْ الإيرادات، والتحسن المستمر للمصرف. قاعدة التكلفة وخفض مخصصات التمويل وخسائر الاستثمار.

سجل بنك دبي التجاري ربحاً صافِيْاً بلغ نحو 866 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 28.1٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مع زيادة فِيْ الإيرادات من خلال صافِيْ إيرادات الفوائد وإيرادات تشغيلية أخرى.

مصرف الإمارات الإسلامي

ارتفع صافِيْ ربح مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 23٪ ليصل إلَّى 701 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري نتيجة زيادة الدخل الممول وغير الممول مع انخفاض كبير فِيْ تكلفة المخاطر، الأمر الذي يعكس التحسن فِيْ أداء الأعمال.

ارتفع صافِيْ ربح بنك رأس الخيمة الوطني إلَّى 527 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي تجاوز 72٪، بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر. فِيْما بلغت أرباح الربع الثاني من العام الجاري نحو 307.3 مليون درهم وهُو أعلى صافِيْ ربح ربعي سجل منذ 2015.

ونما صافِيْ ربح مصرف الشارقة الإسلامي إلَّى 361.9 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري بزيادة 25٪ مقارنة بـ 389.5 مليون درهم فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع صافِيْ ربح بنك أم القيوين الوطني إلَّى 165.3 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 25.7٪، مقارنة بنحو 131.48 مليون درهم فِيْ الفترة المماثلة من العام الماضي.

تجاوزت أرباح البنك التجاري الدولي 55 مليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بعد تحقيق أرباح صافِيْة بنحو 34 مليون درهم فِيْ الربع الثاني من عام 2022، بزيادة ربع سنوية بنسبة 67٪ مقارنة بالربع الأول من نفس العام. .